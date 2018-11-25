Общество

Чечня возглавила рейтинг самых «трезвых» регионов России
РИА Новости
вчера в 21:31

Чечня, Ингушетия и Дагестан лидируют в Национальном рейтинге трезвости регионов России, самыми "пьющими регионами" в этом году стали Чукотка, Магаданская область и Ненецкий автономный округ, такие данные приводятся в исследовании федерального проекта "Трезвая Россия", опубликованном в понедельник на сайте организации.
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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