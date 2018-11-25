Общество
Чечня, Ингушетия и Дагестан лидируют в Национальном рейтинге трезвости регионов России, самыми "пьющими регионами" в этом году стали Чукотка, Магаданская область и Ненецкий автономный округ, такие данные приводятся в исследовании федерального проекта "Трезвая Россия", опубликованном в понедельник на сайте организации.
РИА Новостивчера в 21:31
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество
Умер диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни
Обновлено вчера в 23:54
Общество
МГТС восстановила доступ в интернет
"Московская городская телефонная сеть" (МГТС) восстановила интернет, доступ к которому отсутствовал у абонентов оператора в воскресенье вечером, сообщили "Интерфаксу" в компании.
Обновлено вчера в 23:50
Погода
Уровень снежного покрова в Москве достиг 4 см
Высота снежного покрова в столице достигла 4 см, сообщает m24 со ссылкой на портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 23:32
Погода
Сотни авиарейсов отменили из-за снежной бури в США
В воскресенье, 25 ноября, из-за снежной бури в США отменили более 1200 авиарейсов.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Выставка работ Куинджи привлекла огромное внимание жителей Москвы
Выставка работ Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке привела к образованию огромной очереди, сообщает 25 ноября телеканал «360».
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Петербуржец прибрался в квартире и обнаружил произведение искусства
Житель дома по адресу Кирочная, 24 в Санкт-Петербурге, известного как доходный дом Бака, обнаружил в своей квартире предмет прикладного искусства.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Глава департамента градостроительства Приморья покинул свой пост
Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко освободил от должности директора департамента градостроительства Приморья Максима Веденёва.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Фейковые страницы губернатора Брянской области нашли в соцсетях
Обновлено вчера в 22:52
Общество
Власти Екатеринбурга планируют жилую застройку вместо «ЭКСПО-парка»
Обновлено вчера в 23:26
Погода
В Барнауле из-за непогоды на сутки задержан рейс в Москву
Более 150 пассажиров авиарейса Барнаул-Москва уже почти сутки не могут вылететь в столицу из-за неблагоприятной погоды.
Обновлено вчера в 23:13
Транспорт
Один из самых старых долгостроев начали сносить в Тюмени
В Тюмени на перекрестке улиц Кирова и Ленина начались работы по демонтажу многоэтажного долгостроя.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Медведева ушла из соцсетей из-за ненависти россиян
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мыслями относительно любви и ненависти поклонников спорта в ее адрес и подчеркнула, что больше не пользуется социальными сетями.
Обновлено вчера в 22:02
Общество
В Испании проходят акции против насилия над женщинами
Тысячи мужчин и женщин вышли на улицы Испании в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, призывая правительство предпринять активные меры для решения проблемы, сообщает издание Mundo.
Обновлено вчера в 19:55
Экология
Стали известны результаты лабораторных исследований воды из реки Вилюй
По результатам проведенных лабораторных исследований проб воды из реки Вилюй выше села Хордогой, в районе села Сунтар (пробы отобраны 23 ноября) установлено несоответствие нормативам предельно допустимых концентраций для воды рыбохозяйственного значения (ПДК р/х) по содержанию железа в 1,5 раза, меди в 3 раза, алюминия в 2,4 раза.
Обновлено вчера в 23:27