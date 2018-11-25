Общество
Чечня, Ингушетия и Дагестан лидируют в Национальном рейтинге трезвости регионов России, самыми "пьющими регионами" в этом году стали Чукотка, Магаданская область и Ненецкий автономный округ, такие данные приводятся в исследовании федерального проекта "Трезвая Россия", опубликованном в понедельник на сайте организации.
РИА Новости21:31
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Общество
Умер диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов
Обновлено в 22:01
Общество
В работе интернета у оператора МГТС в Москве произошел сбой
В работе интернета у оператора МГТС в Москве произошел сбой, обратил внимание корреспондент "Ъ".
Обновлено в 20:28
Общество
Эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни
Проблемы возникают с ЖКХ и достаточностью строительства, оценкой удобства города для жизни, плюс не самый высокий в России доход.
Обновлено в 22:18
Погода
Нарушенное непогодой электроснабжение в регионах Сибири восстановлено
Обновлено в 21:41
Общество
Выставка работ Куинджи привлекла огромное внимание жителей Москвы
Выставка работ Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке привела к образованию огромной очереди, сообщает 25 ноября телеканал «360».
Обновлено в 21:10
Погода
Уровень снежного покрова в Москве достиг 4 см
Высота снежного покрова в столице достигла 4 см, сообщает m24 со ссылкой на портал «Метеовести».
Обновлено в 17:59
Общество
Медведева ушла из соцсетей из-за ненависти россиян
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мыслями относительно любви и ненависти поклонников спорта в ее адрес и подчеркнула, что больше не пользуется социальными сетями.
Обновлено в 22:02
Общество
Фейковые страницы губернатора Брянской области нашли в соцсетях
Правительство Брянской области обнаружило в социальных сетях фейковые страницы губернатора Александра Богомаза.
Обновлено в 22:04
Общество
Эксперты сообщили, где чаще всего работают пенсионеры
В возрасте от 55 до 59 лет люди чаще всего трудятся руководителями органов власти и управления всех уровней, включая руководителей организаций, творческими сотрудниками, включая теле- и киноиндустрию, рекламу и реставрационные работы, рабочими жилищно-коммунального хозяйства, неквалифицированными рабочими сферы обслуживания, торговли и родственных видов деятельности.
Обновлено в 21:32
Общество
ВМК «Красный Октябрь» меняет владельца и защищается от банкротства
Сам бизнесмен связывает ситуацию вокруг банкротства с тем, что некие структуры пытаются «захватить контроль над активом с целью его перепродажи» — по адресу завода создано ООО «ГК "Красный Октябрь"» (ГК КО), которое, по его словам, уже пытается установить контакты с контрагентами.
Обновлено в 21:16
Общество
В Испании проходят акции против насилия над женщинами
Обновлено в 19:55
Общество
Власти Екатеринбурга планируют жилую застройку вместо «ЭКСПО-парка»
Власти Екатеринбурга планируют жилую застройку и развитие деловых зон на территории, где должен был разместиться "ЭКСПО-парк".
Обновлено в 13:38
Транспорт
Курский губернатор рассказал, почему отказался от охраны и «мигалки»
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт рассказал в интервью РИА Новости, почему отказался от личной охраны, машины с "мигалкой" и попросил не перекрывать для него дороги.
Обновлено в 21:55
Общество
Петербуржец прибрался в квартире и обнаружил произведение искусства
Житель дома по адресу Кирочная, 24 в Санкт-Петербурге, известного как доходный дом Бака, обнаружил в своей квартире предмет прикладного искусства.
Обновлено в 15:23
Общество
Google не выполнил требование Роскомнадзора
Напомним, месяц назад Роскомнадзор дал Google 30 дней на то, чтобы подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов.
Обновлено в 21:40