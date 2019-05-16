Политика

США ввели санкции против чеченского спецназаLenta.ru 13:55

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек». Об этом сообщается на сайте американского Минфина. В черный список по «закону Магнитского» также внесены пять человек, в том числе командир отряда Абузайд Висмурадов.
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США вновь призвали Россию расследовать смерть Магнитского

РИА Новости20:21

Чеченский спецназ ответил на санкции США

Газета.Ru18:11

США ввели санкции против пяти граждан России

RT на русском14:02

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек» и пяти россиян

ТАСС14:54

США ввели санкции против экс-замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева

Новая газета14:42

США ввели санкции против специального отряда чеченского СОБРа

Интерфакс14:04

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

РБК14:58
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Музыка

Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019

Обновлено в 16:16
Культура

Group-IB нашла уязвимость в системе голосования на шоу «Голос. Дети»

Глава Group-IB Илья Сачков считает систему, выбранную Первым каналом, непригодной для голосования.
Обновлено в 14:19
Футбол

Грозав может вернуться в РПЛ. Им интересуется «Урал»

Сообщается, что представители российского клуба уже интересовались финансовыми запросами Грозава и узнавали, готов ли он вновь попробовать свои силы в РПЛ.
Обновлено в 17:47
Происшествия

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 15:33
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Игры

Для «Metro: Exodus» выпустят два сюжетных дополнения

Для игры планируется выпустить два сюжетных дополнения, которые позволят поиграть за новых персонажей.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие

Клинический госпиталь имени Мандрыка отметил 100-летний юбилей

Военному клиническому госпиталю имени Петра Васильевича Мандрыка исполнилось 100 лет.
Обновлено в 00:14
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 09:34
Здоровье

Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию

Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено в 07:24
Происшествия

СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке

«Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес

Певица МакSим возвращается на сцену после ДТП

В течение месяца певица Марина Абросимова, более известная под сценическим псевдонимом МакSим, находилась под присмотром врачей после ДТП, в которое артистка попала по дороге в аэропорт.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие

«Панцирь-С1» назвали проблемным

Минобороны России ищет более совершенную и экономически эффективную систему, которая бы заменила «проблемный» самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования «Панцирь-С1», сообщили Defence Blog источники в военном ведомстве.
Обновлено в 17:17
Экономика

Проект региональной авиакомпании Сбербанка и ВТБ приостановлен

Проект создания региональной авиакомпании, который по поручению правительства прорабатывали Сбербанк и ВТБ, пока приостановлен, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в Нур-Султане.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией

Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.
Обновлено в 09:05
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено в 16:08
ЖКХ

Госдума уточняет оплату за отопление с общедомовыми счетчиками

Правительственный законопроект, направленный на установление порядка определения размера платы за коммунальные услуги по отоплению в многоквартирных домах, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.
Обновлено вчера в 06:09
Политика

Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США

Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 20:17
Общество

Пригожин посчитал законными результаты проверки шоу «Голос»

Зрители сочли, что победа Абрамовой была сфальсифицирована.
Обновлено в 10:20
Игры

В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Политика

В России вводятся новые правила техосмотра

Госдума приняла во втором чтении законопроект о новых правилах техосмотра, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Политика

Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг

Обновлено в 19:59
Общество

Внесение изменений в генплан Нового Света: поселение в ожидании перемен?

В стенах центра «Лидер» прошли публичные слушания по внесению изменений в генплан Новосветского сельского поселения.
Обновлено в 08:45
Общество

Анатолий Якунин уходит в самооборону

После отставки из МВД генерал-лейтенант будет развивать самбо По данным "Ъ", в минувший понедельник генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин собрал сотрудников оперативного управления МВД, поблагодарил их за совместную работу и сообщил, что уходит в отпуск, из которого уже не вернется.
Обновлено в 19:04
Кино

Суд в Киеве подтвердил незаконность запрета сериала «Сваты»

Обновлено в 04:25
Футбол

Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России

После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.
Обновлено в 15:41
Политика

Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес

Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном из-за того, что они много времени проводили в разлуке.
Обновлено в 15:27
Футбол

«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена

Обновлено в 14:46
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