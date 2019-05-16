Политика
США ввели санкции против чеченского спецназаLenta.ru 13:55
США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек». Об этом сообщается на сайте американского Минфина. В черный список по «закону Магнитского» также внесены пять человек, в том числе командир отряда Абузайд Висмурадов.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:36, Ашберн
Музыка
Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019
Обновлено в 16:16
Культура
Group-IB нашла уязвимость в системе голосования на шоу «Голос. Дети»
Глава Group-IB Илья Сачков считает систему, выбранную Первым каналом, непригодной для голосования.
Обновлено в 14:19
Футбол
Грозав может вернуться в РПЛ. Им интересуется «Урал»
Сообщается, что представители российского клуба уже интересовались финансовыми запросами Грозава и узнавали, готов ли он вновь попробовать свои силы в РПЛ.
Обновлено в 17:47
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Игры
Для «Metro: Exodus» выпустят два сюжетных дополнения
Для игры планируется выпустить два сюжетных дополнения, которые позволят поиграть за новых персонажей.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
Клинический госпиталь имени Мандрыка отметил 100-летний юбилей
Военному клиническому госпиталю имени Петра Васильевича Мандрыка исполнилось 100 лет.
Обновлено в 00:14
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено в 09:34
Здоровье
Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию
Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено в 07:24
Происшествия
СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке
«Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес
Певица МакSим возвращается на сцену после ДТП
В течение месяца певица Марина Абросимова, более известная под сценическим псевдонимом МакSим, находилась под присмотром врачей после ДТП, в которое артистка попала по дороге в аэропорт.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
«Панцирь-С1» назвали проблемным
Минобороны России ищет более совершенную и экономически эффективную систему, которая бы заменила «проблемный» самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования «Панцирь-С1», сообщили Defence Blog источники в военном ведомстве.
Обновлено в 17:17
Экономика
Проект региональной авиакомпании Сбербанка и ВТБ приостановлен
Проект создания региональной авиакомпании, который по поручению правительства прорабатывали Сбербанк и ВТБ, пока приостановлен, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в Нур-Султане.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией
Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.
Обновлено в 09:05
ЖКХ
Госдума уточняет оплату за отопление с общедомовыми счетчиками
Правительственный законопроект, направленный на установление порядка определения размера платы за коммунальные услуги по отоплению в многоквартирных домах, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.
Обновлено вчера в 06:09
Политика
Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США
Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 20:17
Общество
Пригожин посчитал законными результаты проверки шоу «Голос»
Зрители сочли, что победа Абрамовой была сфальсифицирована.
Обновлено в 10:20
Игры
В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа
Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Политика
В России вводятся новые правила техосмотра
Госдума приняла во втором чтении законопроект о новых правилах техосмотра, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Общество
Внесение изменений в генплан Нового Света: поселение в ожидании перемен?
В стенах центра «Лидер» прошли публичные слушания по внесению изменений в генплан Новосветского сельского поселения.
Обновлено в 08:45
Общество
Анатолий Якунин уходит в самооборону
После отставки из МВД генерал-лейтенант будет развивать самбо По данным "Ъ", в минувший понедельник генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин собрал сотрудников оперативного управления МВД, поблагодарил их за совместную работу и сообщил, что уходит в отпуск, из которого уже не вернется.
Обновлено в 19:04
Кино
Суд в Киеве подтвердил незаконность запрета сериала «Сваты»
Обновлено в 04:25
Футбол
Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России
После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.
Обновлено в 15:41
Политика
Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес
Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем
Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном из-за того, что они много времени проводили в разлуке.
Обновлено в 15:27
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:46