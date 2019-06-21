Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободуКоммерсантъ 03:58

Руководитель чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, вышедший в пятницу на свободу из колонии, заявил РБК, что не планирует далее работать в Чечне, так как не хочет подставлять под риск своих коллег.

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Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, говорится в сообщении центра. Он провел 527 дней в заключении.

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