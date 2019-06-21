Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободуКоммерсантъ 03:58
Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, говорится в сообщении центра. Он провел 527 дней в заключении.
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с чего всё началось
Руководитель чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, вышедший в пятницу на свободу из колонии, заявил РБК, что не планирует далее работать в Чечне, так как не хочет подставлять под риск своих коллег.РБК04:12
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Оюб Титиев на свободе. «Мемориал» закрывает представительство в Чечне
Чеченская Республика Сегодня04:49
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 09:15, Вашингтон
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Таксист из Боснии за бережное отношение к машине получил 2500 евро
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Спикер парламента Грузии ушел в отставку
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Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.
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Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Грузии и Персидском заливе
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Футбол
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ФСБ разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистов
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Обновлено в 06:02
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В ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в Крыму
Поток украинских туристов в Крым увеличился в два раза, за сутки через границу проходят 11 тыс. человек, сообщили 21 июня в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.
Обновлено в 05:06
Общество
Ученые заявили о смертельной опасности длинного рабочего дня
Ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) пришли к выводу, что рабочий день длительностью более десяти часов значительно повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:43
Здоровье
У трети жителей Камбоджи выявили червей-паразитов
В организме трети жителей Камбоджи присутствуют личинки паразитической нематоды Strongyloides stercoralis.
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Транспорт
ЦОДД попросил водителей в Москве быть осторожными в жару
Час пик в пятницу в Москве будет ранним, на вылетных магистралях будет осложнено движение вплоть до 20.00, кроме того, водителям стоит быть осторожнее за рулем из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.
Обновлено в 07:02
Авто
Классический Ford Mustang стал электрокаром
Молодая лондонская компания Charge Cars готова представить всем желающим свой электрический спорткар с внешностью Mustang классического образца.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Кокорина осмотрит травматолог перед отправкой в колонию
Осужденного форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина осмотрит травматолог перед отправкой в колонию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Происшествия
Защита Захарченко подала десять жалоб в ЕСПЧ
Адвокат Валерия Тунникова, представляющая интересы бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД экс-полковника Дмитрия Захарченко, заявила, что в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) было подано десять жалоб в связи с делом её клиента.
Обновлено в 09:02
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Обновлено в 07:20
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Алиментов Собчак от Виторгана не дождется
На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек
Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Сторонники ПЦУ избили прихожанок канонической Церкви
В селе Постойное Ровенской области около сотни агрессивных сторонников новой Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захвата церковного дома Украинской православной церкви (УПЦ) избили женщин-верующих.
Обновлено в 08:44
Автоспорт
Квят рассказал, почему заменили двигатель в его болиде
Российский пилот «Торо Россо», гонщик «Формулы-1» Даниил Квят рассказал, почему команда заменила двигатель в его болиде перед Гран-при Франции.
Обновлено в 03:30
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Не менее 10 человек погибли во время взрыва мечети в Багдаде
В столице Ирака Багдаде произошел взрыв. Погибли не менее 10 человек, сообщает портал Baghdad Today.
Обновлено в 08:13
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
В ДНР призвали мир осудить обстрелы района Донецка силовиками
Ранее управление Народной милиции ДНР и представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляли, что украинские силовики в среду выпустили более 160 мин и снарядов по окраинам Донецка.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но потом передумал
Президент США Дональд Трамп в четверг одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как над Ормузским проливом был сбит американский беспилотник.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова научилась поворачивать время вспять
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Спорт
Фигуристка Загитова: не все живут так хорошо, как некоторые
Не все живут так хорошо, как некоторые люди. Надо помогать им, — заявила Загитова в эфире Первого канала.
Обновлено в 06:54
Наука
Низкоуглеводная диета помогла при метаболическом синдроме даже без снижения веса
Ученые под руководством Паркера Хайда (Parker Hyde) из Университета штата Огайо решили проверить, может ли изменение диеты повлиять на метаболический синдром без снижения массы тела.
Обновлено в 08:42
Футбол
Мальфатти: Глушаков и Комбаров получили от футбола больше заслуженного
Экс-тренер московского "Спартака" Аттила Мальфатти прокомментировал уход капитана и полузащитника красно-белых Дениса Глушакова и защитника столичной команды Дмитрия Комбарова, передает Sport24.
Обновлено в 08:12