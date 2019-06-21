Происшествия

Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободуКоммерсантъ 03:58

Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, говорится в сообщении центра. Он провел 527 дней в заключении.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Правозащитник Титиев вышел на свободу

RT на русском04:06

Оюб Титиев вышел на свободу по УДО

Новая газета03:45

Правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

РИА Новости03:41

Правозащитник Титиев после освобождения по УДО продолжит работу в «Мемориале»

ТАСС04:07

Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

Коммерсантъ03:58

Глава чеченского «Мемориала» Оюб Титиев освободился из колонии

Интерфакс03:54

На свободу из колонии поселения вышел глава грозненского «Мемориала» Оюб Титиев

Эхо Москвы04:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:37, Вашингтон
Гаджеты

Apple отзывает MacBook Pro из-за опасной батареи

Apple бесплатно заменит батареи в MacBook Pro, которые она начала отзывать из-за потенциальной угрозы возгорания.
Обновлено в 03:58
Политика

Появились данные о пострадавших в столкновениях на митинге в Тбилиси

В столкновениях между полицией и участниками митинга в Тбилиси пострадали несколько десятков человек. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Беженцы из Сирии и Египта пытались сбежать в Финляндию через Выборг

Оперативники ФСБ задержали на автовокзале в Выборге двух молодых беженцев: один из них прибыл в Россию из Египта, а другой из Сирии, сообщили Gazeta.SPb в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти 21 июня.
Обновлено в 04:14
Экономика

Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог

Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие

Иран предупредили о планируемом ударе США

Иран в ночь на пятницу получил информацию о планируемом ударе США.
Обновлено в 04:22
Политика

Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 03:57
Технологии

Роскачество проверило приложения по доставке продуктов

Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Кино

Создателям «Рика и Морти» понравился восьмой сезон «Игры престолов»

В беседе с Entertainment Weekly авторы мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон и Джастин Ройланд обсудили восьмой сезон «Игры престолов».
Обновлено в 03:02
Общество

Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП

Обновлено в 02:42
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Авто

В Сети показали Lada 4x4 с АКПП

Фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач недавно появились в группе "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 00:59
Авто

В России окончательно завершились продажи кроссоверов марки SsangYong

Продажи кроссоверов SsangYong на территории нашей страны окончательно прекращены.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Обвиняемый в растрате бизнесмен Бойко-Великий отправлен под арест

Адвокат обвиняемого предложил отпустить его подзащитного под залог в 10 миллионов рублей, однако суд вынес решение об аресте Бойко-Великого.
Обновлено вчера в 14:50
Космос

На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»

На Байконуре отложили запуск "Протона-М", сообщили в "Роскосмосе".
Обновлено в 02:14
Политика

В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси

К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Обновлено в 03:51
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Российский ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

Внешэкономбанк (ВЭБ) направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк, сообщила госкорпорация.
Обновлено в 04:00
Транспорт

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", - отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2

В Краснодарском крае в результате крушения вертолета Ми-2 погиб пилот, сообщает 21 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Обновлено в 03:06
Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Общество

МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг

Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03
Музыка

София Ротару впервые за долгое время выступит в Сочи

Певица София Ротару впервые за долгое время выступит в Сочи на конкурсе «Новая волна».
Обновлено в 03:41
Политика

Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено вчера в 10:39
Наука

Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

Обновлено в 01:09
Общество

Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено вчера в 05:52
Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное