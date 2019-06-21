Происшествия
Оюб Титиев после освобождения из колонии отказался работать в ЧечнеРБК 04:12
Руководитель чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, вышедший в пятницу на свободу из колонии, заявил РБК, что не планирует далее работать в Чечне, так как не хочет подставлять под риск своих коллег.
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Оюб Титиев на свободе. «Мемориал» закрывает представительство в Чечне
Чеченская Республика Сегодня04:49
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