Происшествия
Чеченские полицейские выяснили, кто напал на их коллегВести.Ru 15:05
В результате нападения ранения получили сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленных источник, бандитом оказался уроженец и житель Грозного 1996 года рождения. Мотивы нападения устанавливаются.
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МВД Чечни раскрыло подробности нападения на сотрудников правоохранительных органов
Чеченская Республика Сегодня14:46
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