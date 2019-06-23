Происшествия

Чеченские полицейские выяснили, кто напал на их коллегВести.Ru 15:05

В результате нападения ранения получили сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленных источник, бандитом оказался уроженец и житель Грозного 1996 года рождения. Мотивы нападения устанавливаются.
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МВД установило личность напавшего на пост ДПС в Грозном

РБК18:20

ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова

Lenta.ru19:16

МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном

РИА Новости17:53

Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном

ТАСС17:57

Полиция уточнила информацию о напавшем на пост ДПС в Грозном

Интерфакс18:01

МВД Чечни раскрыло подробности нападения на сотрудников правоохранительных органов

Чеченская Республика Сегодня14:46

Установлена личность напавшего на сотрудников ДПС в Грозном

РЕН ТВ14:05
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Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено в 17:52
Общество

Что будет с накопительной пенсией в 2020-м. Спойлер: она станет меньше

Разработан проект Федерального закона об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год.
Обновлено в 18:33
Политика

Трампа «не волнует» мнение ЕС по поводу сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп дал понять, что готов идти до конца в расторжении "ядерной сделки" с Ираном, спасти которую пытаются остальные переговорщики "шестерки" - РФ, Китай и три страны Евросоюза (Франция, Германия, Великобритания).
Обновлено в 11:14
Происшествия

Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца

Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено в 20:13
Общество

Более 1,4 млн зрителей посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге

В 2019 году более 1,4 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 21:18
Общество

СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 21:51
Политика

Путин запретил россиянам летать в Грузию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который временно запрещает российским авиакомпаниям осуществлять перевозки граждан нашей страны с территории России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 15:24
Политика

Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»

Главе МВД России Владимиру Колокольцеву предложили выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников, с такой идеей выступили зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев.
Обновлено в 20:28
Политика

Грузинский патриарх прокомментировал ситуацию в Тбилиси

Священнослужитель добавил, что уверен в урегулировании ситуации, ибо «Грузия находится под особенным покровительством Божией Матери».
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Приморье банда лженаркополицейских похитила 22 человека

Некоторые похищенные всё же передали денежные средства участникам группы. За несколько лет им удалось похитить 22 человека.
Обновлено в 21:52
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено в 17:28
Политика

Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета

Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:28
Общество

Нефть и абитуриенты: поступить в ТОГУ на престижную специальность

В мифах, современных возможностях и шансах для абитуриентов получить крутое образование, а после – работу мечты, разбиралось ИА AmurMedia.
Обновлено в 20:58
Здоровье

На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи

Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено в 12:37
Политика

Россия не ведет с ЕС переговоров об отмене санкций

Россия не проводит с ЕС никаких переговоров об отмене санкций, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 19:44
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Трое детей и двое взрослых пострадали в дорожной аварии в Иркутске

Обновлено в 20:54
Общество

Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга

Обновлено в 15:56
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
Культура

Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова

Обновлено вчера в 12:29
Общество

Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной день в честь праздника

Всего в текущем году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено в 21:09
Футбол

«Барселона» не заинтересована в возвращении Дани Алвеса

Обновлено в 17:16
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей

Обновлено в 17:42
Общество

ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено в 20:12
Общество

Сильные дожди ожидаются в Чите на этой неделе

Гидрометцентр предупредил читинцев о сильных дождях, которые могут пройти в городе на наступившей неделе.
Обновлено в 21:55
Космос

NASA подтвердило обнаружение высокого содержания метана на Марсе

Ранее газета The New York Times сообщила, что марсоход NASA Curiosity обнаружил в атмосфере Марса высокое содержание метана, которое может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов.
Обновлено в 19:57
Транспорт

Сахалинская узкоколейка уходит в прошлое

Узкая сахалинская колея уходит в историю. Уже уложено почти две сотни километров стальной магистрали.
Обновлено в 20:30
Игры

Вышел бесплатный платформер про черепашек-ниндзя

Проект в классическом жанре beat-em-up встречает графикой в стиле ретро и музыкой из оригинальных игр.
Обновлено в 11:29
Общество

В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел

В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
Обновлено в 10:23
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