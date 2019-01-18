Чеченцам простили 9 миллиардов газовых долгов из-за угрозы протестовLenta.ru 16:42

с чего всё началось

Районный суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере 9 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Чеченской республики. В ведомстве отметили, что долг уже невозможно взыскать, поскольку у него истек срок давности.

Происшествия Происшествия Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали в аэропорту Шереметьево

Происшествия Происшествия Опубликовано видео с места пожара в типографии Петербурга Один человек погиб и трое пострадали в результате пожара, возникшего в здании типографского комплекса на юго-западе Санкт-Петербурге.

Авто Авто Toyota представила специальную серию Land Cruiser Prado Style Новая версия Style призвана развить успех предыдущей: вобрав в себя все преимущества комплектации Элеганс, спецсерия обладает дополнительными опциями, которые ждали поклонники Land Cruiser Prado.

Технологии Технологии Оксфорд прекратил получение финансирования от «Huawei» Оксфордский университет заявил о приостановке получения финансовой помощи от китайской компании «Huawei Technologies Co. Ltd» на фоне растущего неодобрения мировым сообществом деятельности корпорации.

Происшествия Происшествия Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП

Гаджеты Гаджеты Motorola возродит культовую раскладушку RAZR Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.

Авто Авто Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.

Космос Космос «Лунный росток» погиб от холода Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, как ранее писал "Ревизор.ru", погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Интернет Интернет Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.

Спорт Спорт Эксперты WADA завершили копирование данных московской лаборатории «Группа экспертов в составе трех человек успешно извлекла данные московской антидопинговой лаборатории»,— говорится в сообщении пресс-службы WADA.

Армия и оружие Армия и оружие В сирийском Манбидже ликвидировали террориста со взрывным устройством Военные в сирийском городе Манбидж ликвидировали террориста со взрывным устройством, попытавшегося бежать при задержании, сообщила пресс-служба военного совета города.

Авто Авто Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде Производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлено из-за отсутствия комплектующих.

Гаджеты Гаджеты Опубликовано живое фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+ Для кого-то топовые смартфоны Samsung Galaxy S10 станут реальностью только 24 февраля, а кто-то ими уже вовсю пользуется.

Политика Политика Порошенко выбил телефон из рук снимавшего его украинца Украинский президент Петр Порошенко выбил телефон из рук украинца, снимавшего главу государства во время общения с избирателями и пытавшегося задать ему вопрос, передает РИА Новости.

Общество Общество Mastercard взяла под контроль платные подписки Mastercard запретит продавцам пробных подписок автоматически продлевать их без официального согласия клиента.

Происшествия Происшествия Число погибших при взрыве в Колумбии выросло до 10 человек Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в кадетской школе полиции в столице Колумбии возросло до десяти человек, еще 65 получили ранения, сообщает в четверг портал Heraldo.

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Наука Наука Найден простой способ улучшить память и работу мозга Ученые из США пришли к выводу, что физические нагрузки благоприятно влияют на память и другие когнитивные функции мозга.

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Экономика Экономика Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2 По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.

Космос Космос Роскосмос заявил о возможном завершении работы со «Спектром-Р» Ученым вновь не удалось восстановить связь с радиотелескопом "Спектр-Р".

Авто Авто Кроссовер Datsun для России построят на базе Duster Компания Datsun может выпустить в России две новые модели – кроссовер (на базе Renault Duster) и еще один легковой автомобиль.

Интернет Интернет В интернете нашли неудаляемый вирус-вымогатель «Совершенно секретно»: Портал Bleeping Computer, который занимается исследованием в сфере кибербезопасности, обнаружил о хакерской атаке с использованием вируса под названием Djvu.

Интернет Интернет В работе бойлеров Ariston произошел сбой из-за блокировки Telegram Владелец водонагревателя не стал ругаться ни на Ariston, ни на Роскомнадзор, но в ответ он написал — «Ржунемагу, Роскомнадзор заблокировал мне бойлер!».

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Транспорт Транспорт «Победа» отменит все международные рейсы из «Пулково» «Победа» с апреля отменяет все международные рейсы из «Пулково».