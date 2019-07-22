Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны не оставят без ответа, если США вознамерятся ввести санкции из-за поставок С-400. Об этом глава ведомства сообщил во вторник, 22 июля, в эфире телеканала TGRT.

В МИД Турции предупредили США об ответных мерах на санкции из-за С-400

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