Политика
Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400RT на русском 05:01
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с США, но готова принять ответные меры в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Политика
Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
Обновлено в 09:26
Космос
Ученые составили первую карту «пустыни», где живет Млечный Путь
Наша местная "космическая пустыня" занимает примерно 40% от общей площади ночного неба, и Млечный Путь собран из тех скудных запасов материи, которые содержатся в этой области.
Обновлено в 10:03
Политика
Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "куда-то исчез" – об этом сообщил юрист и бывший замруководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
Обновлено в 07:40
Общество
Умер 29-летний журналист Первого канала Денис Коновалов
Умер 29-летний шеф-редактор передачи "Пусть говорят" Денис Коновалов, сообщил Первый канал.
Обновлено в 09:13
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Как отмечается, 54-летний водитель скорой помощи не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
«Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге Европы
В соперники московскому «Спартаку» достался швейцарский клуб «Тун». Первую игру «красно-белые» проведут на выезде.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Петербурге адвоката осудили за вымогательство 30 миллионов рублей
Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор двоим мужчинам, которые обманным путем хотели заполучить миллионы.
Обновлено в 07:30
Общество
Минобороны РФ запустило сайт о Главном военно-морском параде
Министерство обороны Российской Федерации запустило сайт, посвященный Главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:25
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Общество
В Красноярском крае горит 650 тысяч гектаров леса
Как сообщили в Министерстве лесного хозяйства, в том числе в авиационной зоне зарегистрировано восемь пожаров площадью 7,5 тысячи га.
Обновлено в 03:23
Политика
Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.
Обновлено в 05:22
Происшествия
На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину
В Москве на стадионе «Лужники» 21 июля задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД
Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека). В мае в Подмосковье похитили 32-летнего сына предпринимателя.
Обновлено в 09:42
Культура
Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране
Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.
Обновлено в 00:30
Кино
Телеканал СТС вырезал из фильма фразу про «долбаных украинцев»
Российский телеканал СТС вырезал фрагмент из фильма «Ограбление по-итальянски», в котором говорилось про украинцев, пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
Обновлено в 08:42
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Россия и Китай готовятся заключить соглашение о военном сотрудничестве
Соглашение о военном сотрудничестве должно быть заключено между министерствами обороны двух стран.
Обновлено в 06:54
Финансы
Рынки не находят идеи для роста
Рынок получает все больше сигналов о том, что Федеральная резервная система понизит процентные ставки в США, что приведет к притоку капитала на финансовые рынки.
Обновлено в 06:30
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения
Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.
Обновлено в 06:35
Космос
Неизвестный объект нашли в космосе после запуска «Союза»
Обновлено в 09:10
Политика
Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»
Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Мама Леди Гаги высказалась о расставании Шейк и Купера
Мама поп-исполнительницы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк.
Обновлено вчера в 22:58
Технологии
Производство двигателей для ракет «Протон-М» прекращено
Обновлено в 08:38
Космос
Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС
Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 06:05