Политика

Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400RT на русском 05:01

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с США, но готова принять ответные меры в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400.
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Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400

RT на русском05:01

Анкара пообещала ответить на санкции США за покупку С-400

РБК05:33

Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400

Газета.Ru07:01

Турция готова ответить Соединённым Штатам, если они введут санкции из-за поставок зенитных ракетных систем С-400

Эхо Москвы05:00

Анкара назвала С-400 более продвинутыми системами по сравнению с американскими Patriot

ТАСС04:36

В Турции сравнили С-400 и ЗРК «Patriot»

Взгляд.ру04:30

В МИД Турции предупредили об ответе на санкции США против базы «Инджирлик»

РИА Новости04:44
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
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Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.
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Телеканал СТС вырезал из фильма фразу про «долбаных украинцев»

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Финансы

Рынки не находят идеи для роста

Рынок получает все больше сигналов о том, что Федеральная резервная система понизит процентные ставки в США, что приведет к притоку капитала на финансовые рынки.
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Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»

Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
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Производство двигателей для ракет «Протон-М» прекращено

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Покупка Турцией российских С-400Больше новостей по теме
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