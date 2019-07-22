Политика

Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400RT на русском 05:01

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с США, но готова принять ответные меры в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400.
Читать в источнике
Обсудить7

Подробнее о событии

Глава МИД Турции заявил о превосходстве С-400 над американскими системами Patriot

RT на русском11:01

Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400

Газета.Ru07:01

С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года

Коммерсантъ05:34

Анкара пообещала ответить на санкции США за покупку С-400

РБК05:33

В Турции сравнили С-400 и ЗРК «Patriot»

Взгляд.ру04:30

Анкара назвала С-400 более продвинутыми системами по сравнению с американскими Patriot

ТАСС04:36

В МИД Турции предупредили об ответе на санкции США против базы «Инджирлик»

РИА Новости04:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Кино

Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

Обновлено в 06:47
Происшествия

РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми

"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Политика

В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду

Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.
Обновлено в 11:27
Происшествия

На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка

Обновлено в 11:04
Политика

Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова «стать рабами».
Обновлено в 11:13
Происшествия

Туристы более 12 часов ждут вылета в Анталью из аэропорта Шереметьево

С длительной задержкой рейса AZUR air столкнулись и пассажиры в Анталье.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мёртвым

Обновлено 20 июля в 10:59
Политика

Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском

Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

Обновлено в 11:18
Политика

Путин отменил санкции России в отношении Эритреи

Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду

Обновлено вчера в 16:50
Общество

Минобороны РФ запустило сайт о Главном военно-морском параде

Министерство обороны Российской Федерации запустило сайт, посвященный Главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:25
Политика

В «Слуге народа» рассказали о планах по созданию коалиции в Раде

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах относительно формирования правящей коалиции в Верховной раде нового созыва.
Обновлено в 05:44
Экономика

У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Кино

«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»

Фильм "Мстители: Финал" может побить десятилетний рекорд "Аватара" по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 07:53
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Футбол

В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах

Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований, следует из электронной базы данных Госдумы.
Обновлено в 09:48
Музыка

Витас принял участие в бельгийском фестивале Tomorrowland

Обновлено в 09:41
Политика

Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране

Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Политика

СНБО Украины не планирует снимать блокировку с российских соцсетей

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не планирует снимать санкции в отношении российских социальных сетей, которые заблокированы в стране.
Обновлено в 08:05
Политика

Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Липецке неизвестные атаковали бюст Сталина и офис КПРФ

Обновлено в 05:31
Политика

На выборах в Раду Украины Надежда Савченко получила восемь голосов

Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Общество

Редкую подземную орхидею нашли в Подмосковье

Обновлено в 06:54
Футбол

Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»

Обновлено в 10:09
Гаджеты

Карта памяти Superior Pro microSDXC UHS-I соответствует спецификациям UHS Speed Class 3 (U3) и UHS Video Speed Class 30 (V30)

Компания Silicon Power сообщила о выпуске карты памяти microSDXC UHS-I Superior Pro.
Обновлено в 11:06
Авто

Audi представил обновленный кроссовер SQ7 TDI

Немецкая компания Audi показала обновленную версию заряженного кроссовера Audi SQ7 TDI.
Обновлено в 04:14
Покупка Турцией российских С-400Больше новостей по теме
Главное