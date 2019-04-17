Наука

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчинПодмосковье Сегодня 17:17

Как оказалось, те лица, у которых сердечный ритм выше 75 ударов в минуту в молодом возрасте, подвержены заболеваниям в большей степени. Ученые рекомендуют данным людям уделять внимание физическим упражнениям и вести здоровый образ жизни.
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Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Medikforum.ruвчера в 07:30

Определен признак преждевременной смерти у мужчин

РИА Новости01:32

Учащённое сердцебиение у мужчин может указывать на риск преждевременной смерти

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Ученые назвали опасный для жизни пульс

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Ученые рассказали про опасность учащенного сердцебиения для мужчин

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Эксперт прокомментировал исследование об опасности учащённого сердцебиения

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Российский врач высмеял шведскую «сенсацию» о пульсе: Это известно 150 лет

Life.ru10:57
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Экономика

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Писатель, публицист Дмитрий Быков впал в кому в больнице Уфы

Публицист приехал в Уфу читать лекции по истории литературы, его госпитализировали с подозрением на инсульт, пишет «Комсомольская правда - Уфа».
Обновлено в 04:59
Политика

Макрон назначил спецпредставителя по Нотр-Даму

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил своего специального представителя, который будет отвечать за восстановление пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:16
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Авто

Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX

Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.
Обновлено в 12:55
Футбол

«Ливерпуль» победил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Футболисты английского "Ливерпуля" нанесли поражение португальскому "Порту" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира.
Обновлено в 16:54
Футбол

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Культура

Светлаков назвал причины ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок

Обновлено в 12:41
Футбол

Салах запросил у «Ливерпуля» трансфер из-за конфликта с Клоппом

Как сообщает AS, у египтянина конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, из-за которого футболист обратился к руководству красных с запросом своего трансфера.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Авто

Хэтчбек Lada XRay получит вариатор

АвтоВАЗ в ближайшем будущем планирует оснастить хэтчбек Lada XRay вариатором Jatco.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое оружие

КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие. Об этом 18 апреля сообщает агенство Ренхап.
Обновлено в 17:31
Игры

В новом трейлере Daymare: 1998 показали работу агентов H.A.D.E.S

Обновлено в 14:58
Происшествия

Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводниками

Обновлено в 10:56
Политика

Российским «Свидетелям Иеговы» отказали в убежище в Финляндии

Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища 90% заявителей из запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы", передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:23
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Авто

Mercedes-Benz отзывает более 700 автомобилей в России

Обновлено в 11:26
Наука

В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет

Обновлено вчера в 07:52
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес

Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой

Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.
Обновлено в 14:00
Авто

Новый Mercedes-Benz GLS показан официально

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке представила новое поколение кроссовера GLS.
Обновлено в 11:47
Культура

В Калининграде открылась выставка «Рембрандт. Шедевры графики»

Обновлено в 14:42
Футбол

Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению

Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.
Обновлено в 13:06
Экономика

До 10 млн безработных появится в России

Лишиться работы могут от шести до десяти миллионов граждан России.
Обновлено в 04:13
Политика

США собираются поставлять Турции новые ПВО

США предложили Турции поставить новые системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает глава Минобороны Турции Хулуси Акара.
Обновлено в 09:31
Политика

В НОТУ рассказали о порядке проведения дебатов в «Олимпийском»

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал о порядке проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 16:47
Футбол

Сон: «Иногда VAR раздражает нас, но сегодня мы благодарим его»

Иногда VAR раздражает нас, но сегодня мы благодарим его.
Обновлено в 17:31
Политика

Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности

Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране.
Обновлено в 09:27
Кино

Компания Тимура Бекмамбетова снимет фильм о трагедии в Керчи

Обновлено в 08:54
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