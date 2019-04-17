Наука
Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчинПодмосковье Сегодня 17:17
Как оказалось, те лица, у которых сердечный ритм выше 75 ударов в минуту в молодом возрасте, подвержены заболеваниям в большей степени. Ученые рекомендуют данным людям уделять внимание физическим упражнениям и вести здоровый образ жизни.
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Учащённое сердцебиение у мужчин может указывать на риск преждевременной смерти
Актуальные Новостивчера в 10:52
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Макрон назначил спецпредставителя по Нотр-Даму
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил своего специального представителя, который будет отвечать за восстановление пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, передает РИА "Новости".
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Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
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Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX
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Футболисты английского "Ливерпуля" нанесли поражение португальскому "Порту" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира.
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Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
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Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
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Салах запросил у «Ливерпуля» трансфер из-за конфликта с Клоппом
Как сообщает AS, у египтянина конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, из-за которого футболист обратился к руководству красных с запросом своего трансфера.
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Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
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Хэтчбек Lada XRay получит вариатор
АвтоВАЗ в ближайшем будущем планирует оснастить хэтчбек Lada XRay вариатором Jatco.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие. Об этом 18 апреля сообщает агенство Ренхап.
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В новом трейлере Daymare: 1998 показали работу агентов H.A.D.E.S
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Российским «Свидетелям Иеговы» отказали в убежище в Финляндии
Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища 90% заявителей из запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы", передает РИА "Новости".
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Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
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Mercedes-Benz отзывает более 700 автомобилей в России
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В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет
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Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.
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Новый Mercedes-Benz GLS показан официально
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке представила новое поколение кроссовера GLS.
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Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению
Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.
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До 10 млн безработных появится в России
Лишиться работы могут от шести до десяти миллионов граждан России.
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США собираются поставлять Турции новые ПВО
США предложили Турции поставить новые системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает глава Минобороны Турции Хулуси Акара.
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Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал о порядке проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
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Сон: «Иногда VAR раздражает нас, но сегодня мы благодарим его»
Иногда VAR раздражает нас, но сегодня мы благодарим его.
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Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности
Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране.
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Компания Тимура Бекмамбетова снимет фильм о трагедии в Керчи
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