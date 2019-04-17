Наука

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчинПодмосковье Сегодня 17:17

Как оказалось, те лица, у которых сердечный ритм выше 75 ударов в минуту в молодом возрасте, подвержены заболеваниям в большей степени. Ученые рекомендуют данным людям уделять внимание физическим упражнениям и вести здоровый образ жизни.
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Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
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Парламент Греции потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну

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В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончалась 19-летняя студентка Высшей школы экономики Евгения Руденко.
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В Петербурге задержали 11 участников акции о замалчивании проблем ЛГБТ

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Авто

Новый Mercedes-Benz GLS показан официально

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке представила новое поколение кроссовера GLS.
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Происшествия

Экс-президент Перу находится в коме после попытки суицида

Экс-президент Перу (1985-1990, 2006-2011 годы) Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по решению суда по делу о коррупции, находится в коме в одном из госпиталей Лимы.
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На Украине Порошенко посоветовали «закрыть рот»

По мнению Гужель, Порошенко следует «закрыть рот» и перестать «стыдить» претендующего на высший государственный пост украинского шоумена.
Обновлено в 18:43
Футбол

Мертезакер: «„Арсенал“ может выиграть Лигу Европы»

Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер, в конце прошлого сезона завершивший карьеру, считает, что «канонирам» по силам выиграть Лигу Европы в этом году.
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Медведев назвал уровень пенсий далёким от достойной жизни

Нынешний уровень пенсий не позволяет обеспечить достойную и интересную жизнь.
Обновлено в 08:24
Космос

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

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Опрос: Зеленский опережает Порошенко в президентском рейтинге

За лидера партии "Слуга народа" готовы проголосовать 48,4% украинцев Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге перед вторым туром голосования, следует из данных социального опроса Киевского международного института социологии.
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие

Обновлено в 18:04
Политика

Матвиенко может покинуть Совет Федерации

По данным источников, уже в ближайшие месяцы свой пост может покинуть спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Футбол

Побивший американца футболист заслужил прощение «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев, сломавший нос гражданину США в Москве, вернулся в общую группу команды.
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Космос

Ракета Antares с кораблем Cygnus стартовала к МКС

Ракета-носитель Antares вместе с кораблем Cygnus с грузом стартовала в Виргинии на МКС. Видео взлета NASA опубликовало в Twitter.
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Time не включил Путина в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира

Американский журнал Time составил список 100 наиболее влиятельных людей 2019 года. В рейтинге не оказалось президента РФ Владимира Путина.
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Эксперт: число онкобольных в России превысило 600 тыс. человек

Заболеваемость раком в России увеличилась, онкозаболевания диагностированы у более чем 600 тыс. человек благодаря улучшению диагностики.
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Армия и оружие

Bloomberg: США и Польша могут заключить сделку по военной базе к осени

Польша и США близки к заключению сделки по строительству военной базы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
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В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
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Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
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