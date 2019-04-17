Наука
Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчинПодмосковье Сегодня 17:17
Как оказалось, те лица, у которых сердечный ритм выше 75 ударов в минуту в молодом возрасте, подвержены заболеваниям в большей степени. Ученые рекомендуют данным людям уделять внимание физическим упражнениям и вести здоровый образ жизни.
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Учащённое сердцебиение у мужчин может указывать на риск преждевременной смерти
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