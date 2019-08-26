"По итогам совещания будет дано поручение о проработке законопроекта по доступу на шельф", - сказал Джус. Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром".

с чего всё началось

Правительство РФ намерено разработать законопроект о стимулировании разработки арктического шельфа. На совещании вице-премьеров Юрия Трутнева и Дмитрия Козака 26 августа в числе различных мер обсуждался и допуск частных компаний к самостоятельному освоению морских участков.

Частным компаниям разрешат добычу нефти и газа в Арктике

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