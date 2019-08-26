Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

с чего всё началось

Правительство РФ разработает законопроект, который расширит доступ частным инвесторам к освоению арктического шельфа. Такое решение приняли вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев на совещании с участием трех министров.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

Армия и оружие Минобороны показало стрельбу из самого мощного миномета в мире Российские военные продемонстрировали стрельбу из самого мощного миномета в мире. Видео телеканала «Звезда» опубликовано на YouTube.

Политика Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина Испанская газета El Mundo решила выяснить, что позволяет президенту РФ Владимиру Путину сохранять спортивную форму.

Политика Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, почему страны-члены G7 считают себя "клубом либеральных демократий", на деле не придерживаясь этих ценностей.

Экономика «Коммерсантъ» узнал о планах переезда в «Москва-Сити» 14 министерств В деловой центр «Москва-Сити» вслед за Минэкономразвития, Минпромторгом и Минкомсвязи переедут еще 14 министерств, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из федеральных чиновников.

Происшествия Сильный ливень во Владивостоке заливает улицы и приводит к сходу селей Утро вторника во Владивостоке началось с сильного ливня, который уже вызвал перекрытие некоторых дорог из-за схода селей, а потоки воды на городских улицах мешают горожанам как ездить, так и ходить.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Хоккей Андрей Василевский представил дизайн своего нового шлема Фото: nhl.com Воспитанник уфимской школы хоккея Андрей Василевский представил свой новый шлем.

Политика Зеленский не смог произнести слово «Россия» Восторг Зеленского от удачно складывающегося общения был настолько велик, что президент Украины, на мгновение выпав из реальности, в своей речи сказал буквально следующее: "Украина и Израиль вместе пережили голодомор и холокост, а также тоталитарный советский режим".

Политика Вексельберг продаст сельскохозяйственный бизнес В 2017 году лишь сообщалось, что в пятую очередь своих теплиц в Липецкой области общей площадью 11 га группа инвестирует 2,9 млрд руб. Суть сделки Основатели "Долины овощей" намерены выкупить мажоритарную долю "Теплиц регионов" с целью "стратегического управления" — это вписывается в стратегию компании по развитию тепличного бизнеса, пояснил РБК Лашин.

Кино Опубликован тизер нового эпизода саги «Звездные войны» Тизер девятого фильма фантастической киноэпопеи «Звездные войны» был опубликован на официальном YouTube-канале Star Wars.

Здоровье Во ФСИН предложили передать тюремную медицину в ведение Минздрава Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко предложил инициировать передачу тюремной медицины в ведение Минздрава.

Происшествия В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.

Экономика В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян "Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.

Общество В работе Facebook произошел сбой Пользователи соцсети Facebook по всему миру столкнулись с проблемами в ее работе, сообщает Downdetector.

Политика Макрон: лидеры G7 не приняли решения по России Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия примет приглашение вернуться в G7, но сама проситься не будет.

Здоровье Роскачество предупредило об опасности покупки продуктов с рук Покупка пищевой продукцию в несанкционированных точках продаж, попросту с рук или изготовленной кустарным способом, несет в себе потенциальную опасность для здоровья покупателя, говорится в сообщении Роскачества.

Шоу-бизнес Алла Пугачева назвала свою преемницу среди современных артистов Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила, что считает певицу Светлану Лободу своей преемницей.

Происшествия Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.