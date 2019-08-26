Экономика

BFM.ruBFM.ruЧастным инвесторам расширят доступ на арктический шельф

Правительство РФ разработает законопроект, который расширит доступ частным инвесторам к освоению арктического шельфа. Такое решение приняли вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев на совещании с участием трех министров.
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Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.
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