Экономика
BFM.ruЧастным инвесторам расширят доступ на арктический шельф
Правительство РФ разработает законопроект, который расширит доступ частным инвесторам к освоению арктического шельфа. Такое решение приняли вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев на совещании с участием трех министров.
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с чего всё началось
Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.РИА Новостивчера в 08:59
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Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК вчера в 20:21
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Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
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Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли из танков село Коминтерново в ДНР
Подразделения украинских силовиков утром во вторник обстреляли из танков село Коминтерново на юге Донецкой народной республики (ДНР).
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На портале госуслуг появились прототипы пяти новых суперсервисов: «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека», сообщили в кабмине.
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