Экономика

BFM.ruBFM.ruЧастным инвесторам расширят доступ на арктический шельф

Правительство РФ разработает законопроект, который расширит доступ частным инвесторам к освоению арктического шельфа. Такое решение приняли вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев на совещании с участием трех министров.
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Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

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