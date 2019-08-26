Экономика
BFM.ruЧастным инвесторам расширят доступ на арктический шельф
Правительство РФ разработает законопроект, который расширит доступ частным инвесторам к освоению арктического шельфа. Такое решение приняли вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев на совещании с участием трех министров.
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с чего всё началось
Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.РИА Новостивчера в 08:59
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Экономика
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27 августа в Париже (Франция) прошли переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 12:29
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Стал известен облик подружки Лунтика
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Футбол
Адиев может сменить Рахимова на посту главного тренера «Ахмата»
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Чемпионат 12:32
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Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
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Наблюдательный совет АК "Алроса" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2019 года по 3,84 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
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РИА Новости 07:12
Политика
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:04
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Социологи говорят о победе врио губернаторов в первом туре выборов
Закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что рейтинги всех врио губернаторов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре.
Infox.ru 09:26
Здоровье
Почти 13% онкобольных заявили о покупке лекарств без регистрации в России
В новой версии сообщения говорится, что почти 13% пациентов с онкологическими заболеваниями приобретали не зарегистрированные в России препараты.
РБК 10:43
Политика
Владимир Путин прибыл в новый аэропорт Саратова
UPD 21.33 Как сообщил наш корреспондент с места событий, Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт "Гагарин".
Взгляд-инфо 12:36
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Любовь Успенская показала, как загорает топлес
На своей страничке в Instagram 65-летняя певица опубликовала фото, на котором показала, как загорает на пляже топлес.У Любови Успенской вполне можно было бы поучиться тому, как успевать все и везде.
Дни24 10:00
Общество
В продаже появились футболки с фразой бортпроводника Airbus A321
Авиакомпания "Уральские авиалинии" выпустила футболки с фразой, которую произнес бортпроводник Аэробуса 321, совершившего 15 августа экстренную посадку на кукурузном поле в Раменском округе Подмосковья.
Российская газета 07:46
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Политика
Украинского экс-министра задержали в аэропорту Киева
Бывший министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вернулась на родину и была задержана в киевском аэропорту «Жуляны».
BFM.ru 13:50
Происшествия
Соцзащита перешла в нападение на ВИЧ
Как отмечают эксперты, 40% женщин, инфицированных ВИЧ, узнают о диагнозе во время беременности, при этом именно беременные «наиболее склонны к поддержке идей ВИЧ-отрицателей, призывающих игнорировать проблему».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
Военное обозрение 04:22
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Транспорт
Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД
Власти Москвы утвердили цены на проезд на первых двух московских диаметрах (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска), которые планируется запустить в ноябре.
ТАСС 09:42
Наука
Употребление масла для жарки может спровоцировать рак толстой кишки
МедиаПоток вчера в 13:24
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Происшествия
МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО
Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по факту хищения денежных средств в крымской страховой компании «Вектор», рассказал источник РБК.
РБК 11:11
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47 «Беркут»
На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 представили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут».
Взгляд.ру 12:59
Музыка
Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV VMA
Ну а "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.
Российская газета 08:13