Экономика
РБКПравительство подготовит закон о допуске на шельф частных нефтяников
Правительство поручит министерствам разработать законопроект о доступе частных инвесторов на шельф, такое решение было принято на совещании у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, сообщил журналистам замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков (его цитирует «РИА Новости»).
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
"По итогам совещания будет дано поручение о проработке законопроекта по доступу на шельф", - сказал Джус. Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром".РИА Новостивчера в 08:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
РИА Новости 06:43
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
Накануне.Ru 03:47
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Общество
Москвичам пообещали летнюю погоду осенью
Газета.Ru 07:17
Происшествия
Персональные данные 700 тыс. сотрудников РЖД утекли в Сеть
В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) началась проверка по поводу публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников компании, сообщил РБК представитель РЖД.
РБК 06:49
Происшествия
ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.
РБК 04:27
Происшествия
Генпрокуратура пообещала сотрудникам «Крестов» уголовное дело
Должностным лицам петербургского СИЗО-1 ("Кресты"), чья халатность привела к многочисленным нарушениям по отношению к содержащимся под стражей подозреваемым, обвиняемым и осужденным, грозит уголовное преследование.
Российская газета 08:03
Политика
Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замруководителя офиса главы государства Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
Известия 07:09
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Экономика
ФАС разрешила «Енисей капиталу» купить 50% «Трансконтейнера»
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство о покупке пакета акций «Трансконтейнера» компанией «Енисей капитал», аффилированной с совладельцами Evraz Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, передает ТАСС со ссылкой на представителя службы.
Ведомости 05:09
Политика
Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.
Газета.Ru 07:08
Шоу-бизнес
Блогер Настя Ивлеева купила дорогой автомобиль под цвет маникюра
28-летняя Настя Ивлеева приобрела себе новый автомобиль. Выбор блогера пал на новую модель Chevrolet Camaro желтого оттенка.
Челнинские известия 06:59
Кино
Вышел трейлер девятого сезона «Американской истории ужасов»
Девятый сезон получил подзаголовок "1984" и, как видим, отрабатывает его по полной - тотальный слэшер-винтаж со всеми чекпоинтами, вплоть до карикатурности (чувства юмора Мерфи и Фэлчаку всегда было не занимать).
Российская газета 07:45
Музыка
Во вторник стартует фестиваль Rap Koktebel
Двухдневный фестиваль Rap Koktebel стартует во вторник, 27 августа, на берегу Черного моря.
РИА Новости вчера в 07:01
Экономика
Банк ДОМ.РФ вошел в двадцатку российских банков по объему капитала
Как отметили в кредитной организации, уставный капитал банка увеличен до 65 млрд рублей.
Интерфакс 06:33
Гаджеты
Apple защитила смартфоны от джейлбрейка
Apple исправила в обновлении 12.4.1 ошибку безопасности операционной системы iOS, которая позволяла установить на iPhone с новейшей версией ОС джейлбрейк-утилиту с доступом к системным привилегиям в ядре, сообщается на сайте компании.
Rambler News Service 06:00
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
ФАН 25 августа в 12:33
Политика
На Украину прибыл советник президента США Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев с официальным визитом.
REGNUM 06:44
Наука
Sony и Yamaha разрабатывают беспилотный автомобиль
Например количество мест в салоне увеличено на 2 (теперь их 5), дизайн маршрутного автомобиля также был существенно изменён, хотя кузов также имеет форму прямоугольника.
CarsWeek.ru 00:37
Наука
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Автоспорт
Хюлькенберг отреагировал на изображение Окона в комбинезоне «Рено»
Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг отреагировал на обложку нового номера французского журнала Auto Hebdo, на которой размещён коллаж с Эстебаном Оконом, облачённым в гоночный комбинезон французской команды.
Чемпионат 07:31
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Авто
Новый Land Rover Defender заметили на съёмках фильма о Джеймсе Бонде
Новый Land Rover Defender участвует в съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать».
Автоновости дня 01:52