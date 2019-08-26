Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

с чего всё началось

Правительство РФ разработает законопроект, который расширит доступ частным инвесторам к освоению арктического шельфа. Такое решение приняли вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев на совещании с участием трех министров.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Экономика МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.

Общество В Арктике открыто пять новых российских островов Все пять островов находятся на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Карском море, а именно в бухте Виза.

Политика Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.

Политика Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.

Теннис Хачанов проиграл в первом круге US Open Россиянин Карен Хачанов не смог выйти во второй круг турнира US Open. В пяти сетах он уступил канадцу Вашеку Поспишилу.

Здоровье Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.

Происшествия В сети опубликовано видео с изнасилованной полицейскими спортсменкой В сети 27 августа было опубликовано видео, снятое предположительно одним из полицейских, участвовавших в изнасиловании 17-летней спортсменки в Анапе.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.

Интернет Instagram тестирует новый мессенджер Facebook разрабатывает новое приложение под названием Threads, которое позволит пользователям делиться контентом с друзьями в Instagram, сообщает The Verge.

Политика Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для возвращения в G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Политика Болтон допустил присоединение США и Британии к «нормандскому формату» Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и Британия могут присоединиться к переговорам в "нормандском формате", нацеленного на урегулирование конфликта в Донбассе.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Энергетика Цены на нефть растут на данных о запасах в США Сегодня цены на нефть продолжают расти на данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе.

Общество Почти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму» Авторы доклада уточняют, что, согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с этой проблемой сталкиваются треть работников в мире.

Общество Уезжающим работать в сёла учителям выплатят по миллиону Программа «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей могут получить учителя, переезжающие работать в село, рассчитана на педагогов в возрасте до 55 лет.

Технологии В США экс-сотруднику Google предъявлено обвинение в краже технологий Прокуратура Северного округа штата Калифорния обвинила бывшего сотрудника компании Google Энтони Левандовски в похищении информации о беспилотных автомобилях компании, которая является коммерческой тайной.

Происшествия В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей Японские власти эвакуируют 847,5 тысяч человек в трех префектурах западной части Японии из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей, сообщило главное пожарное управление страны, играющее роль МЧС.

Кино Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.

Армия и оружие По Израилю пообещали нанести загадочный удар По Израилю пообещали нанести сверхточный удар, но подчеркнули, что войны не будет.

Футбол «Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».

Экономика Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing на 120 млн долларов "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания госкорпорации "Ростех", требует от американской Boeing компенсации убытков на сумму более 120 млн долларов по иску о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров модели 737 MAX.