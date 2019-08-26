Экономика

EastRussiaEastRussiaЧастных инвесторов допустят к шельфу Арктики

Ранее вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил в письме президенту Владимиру Путину о срыве российскими госкомпаниями сроков развития арктического шельфа. Он предложил главе государства допустить к работе иностранные и частные компании по норвежской модели.
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с чего всё началось

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.
РИА Новости26 августа в 08:59

Подробнее о событии

Минэнерго против допуска на арктический шельф частных добывающих компаний

BFM.ruвчера в 11:48

Трутнев: все ведомства поддержали допуск частных инвесторов к шельфу Арктики

ТАССвчера в 10:33

Правительство подготовит закон о допуске на шельф частных нефтяников

РБК26 августа в 10:14

Правительство разрешит частным компаниям добычу нефти и газа в Арктике

Ведомости26 августа в 17:22

Частным компаниям сулят море нефти

Коммерсантъ26 августа в 16:21

«Ъ» рассказал о законопроекте о допуске частных нефтяных компаний в Арктику

Интерфакс26 августа в 19:56

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

РИА Новости26 августа в 08:59
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Политика

В Кремле прокомментировали возможный визит Путина в США

Парламентская газета вчера в 13:04
Общество

Десятки дорог и аэропорт во Владивостоке подтоплены после ливней

В результате сильных ливней, которые обрушились на Владивосток, оказались подтоплены десятки автомобильных дорог, а также международный аэропорт.
Life.ru вчера в 23:17
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО вчера в 10:41
Теннис

Калинская на старте US Open обыграла чемпионку турнира

Анна Калинская вышла во второй круг US Open. Россиянка на старте турнира в двух партиях обыграла американку Слоан Стивенс.
Sportbox.RU вчера в 23:43
Общество

В Арктике открыли пять новых российских островов

В 2015—2018 годах специалисты-гидрографы Северного флота обнаружили более 30 новых мысов, бухт и островов в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
RT на русском вчера в 15:05
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК вчера в 11:19
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:2

Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета вчера в 16:50
Происшествия

В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников

РЖД проводит расследование в связи с утечкой персональных данных более 700 тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
ТагилСити.ру вчера в 23:45
Политика

Джонсон назвал Юнкеру условие заключения сделки по Brexit

Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Джонсона.
News.ru вчера в 15:31
Происшествия

Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Актера Марка Коваля избили на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге.
Lenta.ru вчера в 22:47
Шоу-бизнес

У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка

На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru вчера в 20:21
Политика

Украинская армия привела в ужас американского инструктора

Утро.ru вчера в 13:40
Политика

Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском вчера в 23:22
Политика

Уникальный Су-47 показали на МАКС

Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Армия и оружие

В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений

Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
Газета.Ru вчера в 03:35
Экономика

Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей

Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя.
Известия вчера в 18:17
Футбол

«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу

Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском вчера в 14:01
Происшествия

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Газета.Ru вчера в 01:57
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Технологии

Пользователей подпишут на спортсменов

Коммерсантъ вчера в 18:42
Политика

Путин рассказал о сроках запуска «Турецкого потока»

РЕН ТВ вчера в 11:35
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Общество

Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов

Министерство просвещения России направило в субъекты страны разработанное положение о кодексе профессиональной этики для педагогических работников.
RT на русском 00:22
Политика

Депутаты Татарстана не хотят отмечать свержение монголо-татарского ига

Госсовет Татарстана не поддержал предложение об установлении новой памятной даты.
Kazanfirst.ru вчера в 04:17
Политика

Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
Происшествия

В Воронеже оперативников судят за пытки студентов пакетом и нашатырем

В Воронеже государственный обвинитель предлагает судье дать 6 лет колонии для двух оперативников, пытавших студентов пакетом и нашатырным спиртом.
Росбалт вчера в 11:30
Здоровье

Почему надо обниматься: о несомненных плюсах объятий

В процессе объятий в организме вырабатывается гормон окситоцин. Это тот самый гормон, который приносит удовлетворение человеку.
Medikforum.ru 00:16
Политика

Эрдоган назвал тесным салон нового российско-китайского самолета CR929

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в Подмосковье, в ходе которого осмотрел российско-китайский самолет CR929 и остался недоволен, сообщает mk.ru.
Газета.Ru вчера в 11:52
Экономика

Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов

Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
РИА Новости вчера в 09:23
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Российский политик
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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