Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

с чего всё началось

Ранее вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил в письме президенту Владимиру Путину о срыве российскими госкомпаниями сроков развития арктического шельфа. Он предложил главе государства допустить к работе иностранные и частные компании по норвежской модели.

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