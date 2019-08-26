Экономика
EastRussiaЧастных инвесторов допустят к шельфу Арктики
Ранее вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил в письме президенту Владимиру Путину о срыве российскими госкомпаниями сроков развития арктического шельфа. Он предложил главе государства допустить к работе иностранные и частные компании по норвежской модели.
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с чего всё началось
Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.РИА Новости26 августа в 08:59
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«Ъ» рассказал о законопроекте о допуске частных нефтяных компаний в Арктику
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