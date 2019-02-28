Легкомоторный самолет упал на частный дом в ПодмосковьеВести.Ru 06:54

Легкомоторный самолет упал на дачный дом в окрестностях подмосковной Коломны, погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Крушение произошло около двух часов дня 28 февраля, через 40 минут после взлета "Чайки С-72" с аэродрома Северка.

Легкомоторный самолет упал на частный дом в Подмосковье

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