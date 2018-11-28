Общество
Расположенный в десяти километрах от Омска частный аэродром малой авиации Поповка назовут в честь лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, имя которого не набрало достаточно голосов в проекте "Великие имена России", сообщил РИА Новости в среду владелец площадки Александр Анисимов.
РИА Новости05:49
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Имя известного омского поэта и музыканта Егора Летова получит частный аэропорт малой авиации Поповка.Российская газета03:39
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