Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стрессаREGNUM вчера в 04:42
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
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Слишком много стресса: в Новокузнецке частные маршрутчики отменят льготу для пенсионеров
ВашГород.рувчера в 01:38
Частные перевозчики в Новокузнецке отменяют льготу для пенсионеров
Аргументы и Факты - Кузбассвчера в 03:45
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