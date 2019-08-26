Экономика

Znak.comZnak.comЧастные компании могут получить доступ к добыче на арктическом шельфе

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к арктическому шельфу, об этом договорились на совещании вице-премьеры Дмитрий Козак и Юрий Трутнев. Эту информацию РИА Новости подтвердил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.
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с чего всё началось

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

"По итогам совещания будет дано поручение о проработке законопроекта по доступу на шельф", - сказал Джус. Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром".
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