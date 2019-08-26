Экономика
Znak.comЧастные компании могут получить доступ к добыче на арктическом шельфе
Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к арктическому шельфу, об этом договорились на совещании вице-премьеры Дмитрий Козак и Юрий Трутнев. Эту информацию РИА Новости подтвердил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.
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с чего всё началось
"По итогам совещания будет дано поручение о проработке законопроекта по доступу на шельф", - сказал Джус. Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром".РИА Новостивчера в 08:59
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Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
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Lenta.ru 16:58
Финансы
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По данным агентства Reuters.
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Политика
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Белого дома будет заниматься возвращением России в G7.
Газета.Ru 19:58
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Политика
Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева
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Политика
Путин на МАКСе угостил Эрдогана вологодским мороженым
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Минтруд предложил оплачивать пенсионерам проезд на заграничный отдых
Пенсионерам Крайнего Севера, путешествующим за границу, предложили оплачивать затраты на проезд с 2021 года.
Gazeta.SPb 05:19
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru 18:10
Кино
Опубликован тизер нового эпизода саги «Звездные войны»
Тизер девятого фильма фантастической киноэпопеи «Звездные войны» был опубликован на официальном YouTube-канале Star Wars.
Политическая Экспертиза вчера в 16:25
Транспорт
Третья ВПП аэропорта Шереметьево начнет работать 1 сентября
Международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) с 1 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Коммерсантъ 15:08
Экономика
«Почта России» просит 85 млрд рублей, чтобы стать «центром притяжения»
«Почта России» попросила у правительства 85 млрд рублей на преобразование своих отделений в центры притяжения, где люди смогут получать не только почтовые услуги, а также приобретать различные товары и алкоголь.
Readovka.ru вчера в 03:44
Авто
Китайская Great Wall Motor наращивает сбыт подержанных авто в Африку и Азию
Всего 60 подержанных авто стоимостью $700 тыс. уже были экспортированы другим внешнеторговым поставщиком в Нигерию из Тяньцзиня в июле текущего года.
REGNUM 03:23
Политика
Досрочный период голосования на выборах в Мосгордуму стартует в среду
Предложено определить следующий режим работы территориальных избирательных комиссий города Москвы для проведения досрочного голосования избирателей на выборах депутатов Мосгордумы в период с 28 августа по 7 сентября 2019 года.
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Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.
Газета.Ru 17:15
Политика
Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills
В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".
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Кино
Авторы экранизации Mortal Kombat нашли Скорпиона и Шан Цзуна
Игромания.ру 19:00
Религия
Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Российская газета 16:12
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
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Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru 14:34
Экономика
Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов
Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
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Общество
Москвичам обещают теплую погоду в первые дни осени
Вести Подмосковья 11:45
Космос
Интернет на МКС стал еще быстрее
Стало известно, что специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США обновили интернет на Международной космической станции.
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