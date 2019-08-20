Минэкономразвития опровергло утверждение о том, что частные камеры устанавливаются в местах с наибольшим числом нарушений Правил дорожного движения (ПДД), а не в местах концентрации аварий. Об этом говорится в докладе министерства, направленном в правительство.

с чего всё началось

Ведомство опровергло утверждение, что бизнесмены устанавливают камеры в местах с наибольшим числом нарушений, а не на потенциально опасных участках. В итоге частные камеры, по данным Минэкономразвития, оказались эффективнее государственных. Они снизили аварийность почти на 20%.

Частные камеры на дорогах вызвали доверие у Минэкономразвития

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