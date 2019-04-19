Экономика
Частные инвесторы доверяют управляющим компаниям все большеКоммерсантъ 13:46
Пенсионные средства занимают около 40% всех активов под управлением УК (более 3,3 трлн руб.), и даже доходность от вложений на уровне 6% годовых увеличивает эти активы на 200 млрд руб. в год. Более того, продолжается концентрация этого сегмента.
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8 трлн рублей: Озвучен объем рынка доверительного управления в России за 2018 год
Бизнес-новости в Кирове14:10
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Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин
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Зеленский прокомментировал результаты экзитпола
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Обновлено в 05:33
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Политика
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Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
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Во время испытаний двигателей корабля Crew Dragon возникли неполадки
Во время огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX возникли неполадки.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
В ДТП со «скорой» на Кубани погибли два человека и трое пострадали
В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Крымском районе Краснодарского края погибли два человека, ещё трое пострадали.
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Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 80 боеприпасов
За минувшие сутки подразделения украинских оккупационных войск пять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив по территории Республики более 80 различных боеприпасов.
Обновлено в 07:12
Политика
Что ждет Зеленского на посту президента Украины
По данным Киевского международного института социологии, 39,1% украинцев ждут, что новый президент первым делом понизит коммунальные тарифы.
Обновлено в 14:28
Политика
19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Армия и оружие
Запуск двигателей ядерного бомбардировщика B-52 порохом попал на видео
В Сети появилось видео, на котором ядерный бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress заводит свои двигатели необычным способом - с помощью пороховых стартеров.
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Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Футбол
Арсенал — Кристал Пэлас 2:3
«Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас» в домашнем матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:3.
Обновлено в 12:53
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено вчера в 13:14
Энергетика
В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»
Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
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Здоровье
Медики назвали самый полезный для здоровья печени фрукт
Эксперты отмечают, абрикос полезен не только как фрукт сам по себе, но и в переработанном виде.
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Политика
Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
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Студия «Квартал 95» уже планирует съемки без Зеленского
Представитель "Квартала 95" сообщил, что студия уже начала планировать съемки новых шоу без участия Владимира Зеленского, который сегодня выступает кандидатом в президенты Украины во втором туре выборов.
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Происшествия
В Синявино угнали автомобиль с таксой
Обновлено в 10:28
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Поместье Порошенко взято под усиленную охрану
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Шоу-бизнес
Двухлетний сын Ксении Собчак начал изучать китайский язык
Психологами доказано — чем раньше ребенок начинает изучать иностранные языки, тем легче усваивает, а главное это очень развивает мышление и кругозор.
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