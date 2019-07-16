Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (№ 1 и № 9 среди крупнейших негосударственных банков России) вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на базе которой может быть создана биржа для подсанкционных компаний. Об этом РБК сообщили представители банков.

с чего всё началось

Официально название биржи для санкционных компаний не объявлялось, но два источника на финансовом рынке сообщили РБК, что биржа может быть создана на базе СПВБ; о том, что эта биржа выбрана для размещения компаний из списка SDN, писал и «Интерфакс».

Частные банки вышли из капитала «биржи для подсанкционных компаний»

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