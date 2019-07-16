Экономика
Частные банки вышли из капитала «биржи для подсанкционных компаний»РБК 15 июля в 23:01
Официально название биржи для санкционных компаний не объявлялось, но два источника на финансовом рынке сообщили РБК, что биржа может быть создана на базе СПВБ; о том, что эта биржа выбрана для размещения компаний из списка SDN, писал и «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (№ 1 и № 9 среди крупнейших негосударственных банков России) вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на базе которой может быть создана биржа для подсанкционных компаний. Об этом РБК сообщили представители банков.РБК15 июля в 23:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Банк «Санкт-Петербург» и «Альфа-банк» вышли из капитала биржи Санкт-Петербурга
Невские Новостивчера в 01:04
Банк «Санкт-Петербург» и «Альфа-банк» вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи
Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 02:27
Два частных банка вышли из капитала биржи для подпавших под санкции компаний
Коммерсантъвчера в 01:52
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 08:25, Вашингтон
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
Обновлено вчера в 12:00
Политика
МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Алена Шишкова устроила сюрприз маме Тимати
Модель решила устроить матери Тимати сюрприз, нагрянув в гости неожиданно.
Обновлено в 06:58
Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Политика
В деле о MH17 найдены новые свидетели
Обновлено в 06:33
Кино
«Звездный путь» может стать последним фильмом Квентина Тарантино
Рассуждая о грядущем завершении своей кинокарьеры, Квентин Тарантино отметил, что «Звездный путь» действительно может стать последним проектом в его фильмографии.
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму
В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Бизнес-джет едва не разбился в Пулково
Обновлено в 08:02
Происшествия
Журналиста Голунова вызвали в Следственный комитет
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого в июне обвиняли по делу о сбыте наркотиков, и его защитников вызвали в Следственный комитет.
Обновлено в 07:16
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина
Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, следует из официальной базы суда.
Обновлено в 02:04
Общество
Нижний Новгород признан самым безопасным городом России
Нижний Новгород лидирует среди российских городов по уровню безопасности в 2019 году, занимая 51-е место из 331.
Обновлено в 05:39
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Кино
«Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на «Эмми»
"Игра престолов" представлена в рекордном числе номинаций премии Emmy 2019 года, передает ТАСС. Восьмой сезон получил 32 номинации.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Наука
Илон Маск показал чип для чтения мыслей
Обновлено в 07:11
Политика
Кремль попросит Минздрав активизировать работу по лекарствам для детей
Кремль попросит Минздрав активизировать работу по решению вопроса обеспечения неизлечимо больных детей незарегистрированными в России лекарствами, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:06
Политика
Зеленский потребовал срочное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
Общество
Заводы начнут строить в агропарке «Сырная долина» Подмосковья в среду
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза
Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
В Калининградской области построили новый военный аэродром
Накануне, как сообщает Минобороны РФ, на новом аэродроме в Калининградской области завершили работы по оборудованию дренажной системы, проведены сети электроснабжения и освещения, а также системы связи.
Обновлено в 05:35
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
Окончательное решение по делу о скифском золоте, спор о котором развернулся между Украиной и Крымом, может быть вынесено через шесть-девять месяцев.
Обновлено вчера в 06:09
Баскетбол
«Химки» подпишут контракт с Йовичем
Стоит отметить, что Йович — рекордсмен Евролиги по количеству совершённых передач за один матч.
Обновлено вчера в 16:17