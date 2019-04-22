Экономика
Правительство утвердило критерии продажи жилья без эскроу-счетовМосковская перспектива 07:11
Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее критерии для определения строительных проектов, где разрешается продавать жилье дольщикам по старым правилам, без использования эскроу-счетов.
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Медведев разрешил достраивать жилье без эскроу-счетов при условии 30%-ной готовности
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В NASA подтвердили инцидент, который произошел во время испытаний космического корабля Crew Dragon в штате Флорида.
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