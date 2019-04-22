Экономика

Правительство утвердило критерии продажи жилья без эскроу-счетовМосковская перспектива 07:11

Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее критерии для определения строительных проектов, где разрешается продавать жилье дольщикам по старым правилам, без использования эскроу-счетов.
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Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете

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Уже 60% автомобилей в России покупают в кредит – исследование

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Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
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Савченко вернулась в Верховную раду

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На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение

Продюсер Осина Андрей Разин заявил, что они с экс-супругой певца подозревают конкретных лиц в поджоге могилы.
Обновлено в 08:53
Политика

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Общество

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Роскачество в преддверии Пасхи подвело итоги проверки яиц, которые продаются в российских магазинах, - исследование показало, что изученная продукция безопасна как внутри, так и снаружи, говорится в сообщении организации.
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Хоккей

Хоккейный «Спартак» продлил контракт с «ЦСКА Ареной»

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Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

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Производство крафтового пива могут ограничить в России

Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Общество

Алексей Текслер: «Веду активную работу по поиску новых кадров»

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сегодня в эфире телеканала «Россия-24» заявил о грядущих кадровых перестановках в региональном правительстве.
Обновлено в 05:09
Космос

Во время испытаний космического корабля Crew Dragon произошло ЧП

В NASA подтвердили инцидент, который произошел во время испытаний космического корабля Crew Dragon в штате Флорида.
Обновлено вчера в 03:05
Армия и оружие

Индонезия купила у России бронетехнику на 175 миллионов долларов

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Суд арестовал имущество и счета Арашуковых

Суд наложил арест на имущество и денежные средства сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
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В России пересчитали все автомобили старше 10 лет

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В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

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Медведев подписал постановление о тарифах на обращение с ТКО

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление, которое позволит пересматривать тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе снижать их.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Разведка ЛНР зафиксировала колонну техники ВСУ — Филипоненко

По информации разведки, ВСУ перебросили две единицы БТР-80, четыре БМП-1 и три автомобиля Урал в район населённого пункта Мироновский, который находится в зоне ответственности 30-й механизированной бригады ВСУ.
Обновлено вчера в 08:02
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К цифровому телевидению в России подключились 50 млн человек

Помощь в настройке цифрового оборудования до 15 апреля получили 60 тысяч человек, было приобретено свыше 200 тысяч цифровых приставок - такое оборудование заблаговременно завезли во все почтовые отделения в сельской местности в регионах- участниках второй волны перехода на "цифру".
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Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
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В Индонезии более 90 человек умерли при подсчете голосов на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Индонезии Ариф Будиман заявил, что более 90 сотрудников комитета по подсчету голосов в Индонезии умерли при выполнении своих обязанностей, ещё 374 — заболели, сообщает BBC Indonesia.
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Во Владивосток прибыла сестра Ким Чен Ына

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Сергей Собянин поздравил с днем рождения артиста Льва Прыгунова

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