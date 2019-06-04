Часть постов о взрывах в Дзержинске признали фейковойГазета.Ru 13:05

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес ряд сообщений в социальных сетях о взрыве на оборонном заводе в Дзержинске в реестр запрещенной в РФ информации, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

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Несколько постов в социальных сетях о взрывах в Дзержинске были занесены Роскомнадзором в реестр запрещенной в России информации. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

Часть постов о взрывах в Дзержинске признали фейковой

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