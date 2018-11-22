Футбол

Часть матчей ЧМ-2022 по футболу могут провести за пределами Катара
РЕН ТВ
08:59

Некоторые матчи чемпионата мира по футболу - 2022 могут провести за пределами Катара. Об этом сообщает газета The Guardian. По информации издания, президент ФИФА Джанни Инфантино не исключает возможность проведения игр мундиаля за пределами Катара в случае расширения турнира до 48 команд.
РЕН ТВ08:59
Джанни Инфантино
Катар готовится к чемпионату мира с участием 32 сборных. В стране только восемь стадионов. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что организовать турнир с участием 48 команд на восьми стадионах в одной стране очень сложно. Возможно, часть матчей придется провести за пределами Катара.
— Джанни ИнфантиноРБК 08:21

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Джанни Инфантино
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
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