Катар готовится к чемпионату мира с участием 32 сборных. В стране только восемь стадионов. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что организовать турнир с участием 48 команд на восьми стадионах в одной стране очень сложно. Возможно, часть матчей придется провести за пределами Катара.

Некоторые матчи чемпионата мира по футболу - 2022 могут провести за пределами Катара. Об этом сообщает газета The Guardian. По информации издания, президент ФИФА Джанни Инфантино не исключает возможность проведения игр мундиаля за пределами Катара в случае расширения турнира до 48 команд.

Часть матчей ЧМ-2022 по футболу могут провести за пределами Катара

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