Экономика

Часть банкоматов опять не принимает купюры в 5000 рублейВедомости вчера в 15:57

В воскресенье знакомые сотрудника «Ведомостей» не смогли внести купюры в 5000 руб. в банкомат Сбербанка в Москве, не смогли сделать это и другие клиенты, после чего служащий отделения признался: купюры в 5000 руб. «не принимаются».
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