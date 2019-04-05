Экономика
Часть банкоматов опять не принимает купюры в 5000 рублейВедомости вчера в 15:57
В воскресенье знакомые сотрудника «Ведомостей» не смогли внести купюры в 5000 руб. в банкомат Сбербанка в Москве, не смогли сделать это и другие клиенты, после чего служащий отделения признался: купюры в 5000 руб. «не принимаются».
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Часть банкоматов Сбербанка не принимает пятитысячные купюры из-за фальшивомонетчиков
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