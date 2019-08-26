Экономика
BFM.ruЧаще всего ипотеку берут на Ямале, Москва — на 75-м месте
Реже всего ипотеку берут жители большинства северокавказских регионов, а также Крыма, Горного Алтая и Москвы. В среднем за год выдается порядка 18 кредитов на тысячу человек экономически активного населения. Замыкает рейтинг Ингушетия, Чечня и Дагестан.
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с чего всё началось
Эксперты констатируют, что ипотека стала популярной и общераспространенной не во всех регионах России и в ряде из них ипотечный кредит по-прежнему непривычный инструмент. Аутсайдеры Последние три строчки рейтинга занимают Ингушетия, Чечня и Дагестан.РИА Новости02:47
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