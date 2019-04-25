Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осеньюLenta.ru вчера в 21:51
Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью «Известиям».
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Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России
В штабе победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского призвали усилить санкции против России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:32
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Православные христиане отмечают Чистый четверг
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Обновлено вчера в 23:35
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Карлоса Гона во второй раз выпустят под залог из тюрьмы
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Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Встреча Путина и Ким Чен Ына началась во Владивостоке
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Атомную подлодку «Белгород» спустили на воду
Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш».
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Политика
Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.
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В МВД объяснили порядок выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Министерстве внутренних дел объяснили, как будет реализовываться указ президента о получении российских паспортов в упрощенном режиме жителями Донбасса.
Обновлено вчера в 18:31
Общество
В Росреестре уточнили, какие теплицы не облагаются налогом
Под налог попадают только теплицы с капитальным фундаментом, а также площадью более 50 кв. м. В Росреестре уточнили, что такие объекты в основном устанавливаются собственниками в коммерческих целях.
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Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал на фото своего 5-месячного сына
Актер Сергей Безруков решил поздравить своего сына с маленьким праздником - пятым месяцем рождения.
Обновлено вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
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Происшествия
В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Команда Зеленского считает, что решение о гражданстве РФ препятствует миру в Донбассе
Окружение победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского утверждает, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства жителями ряда украинских регионов «не способствует прекращению огня в Донбассе».
Обновлено вчера в 11:59
Политика
В Раде требуют наказать Путина за помощь Донбассу
В Верховной раде потребовали наказать президента России Владимира Путина за указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 10:31
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено вчера в 05:55
Космос
Раскрыты характеристики российской ракеты для полетов на Луну
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ перед иностранной делегацией и представил ей характеристики российских ракет для полетов на Луну, соответствующее видео опубликовала пресс-служба госкорпорации.
Обновлено вчера в 21:48
Наука
На Гавайях нашли на обрыве считавшийся полностью вымершим цветок
Обновлено вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено вчера в 08:00
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Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Одиннадцать человек погибли, еще двое пострадали в результате поломки лифта на одной из строительных площадок города Хэншуй в северо-восточной китайской провинции Хэбэй, говорится в заявлении местного правительства.
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Путин отказался от требований граждан изменить пенсионную реформу
Решение о повышении пенсионного возраста должна принимать власть, а не простые граждане, заявил президент России Владимир Путин 24 апреля на заседании Совета законодателей РФ, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Авто
Renault Kaptur обновился, но не подорожал
Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено вчера в 05:52
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»
Обновлено вчера в 23:13
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Ксения Бородина довела до слез бросившего своего сына Илью Яббарова
Ксения Бородина на съемках программы, посвященной проекту «Дом-2», довела до слез Илью Яббарова, бросившего своего маленького сына.
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