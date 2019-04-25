Путешествия

Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осеньюLenta.ru вчера в 21:51

Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью «Известиям».
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Чартеры из России в Египет возобновят поздней осенью

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Политика

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Обновлено вчера в 18:31
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В Росреестре уточнили, какие теплицы не облагаются налогом

Под налог попадают только теплицы с капитальным фундаментом, а также площадью более 50 кв. м. В Росреестре уточнили, что такие объекты в основном устанавливаются собственниками в коммерческих целях.
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В Уфе после кратковременного потепления вновь резко похолодает.
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Сергей Безруков показал на фото своего 5-месячного сына

Актер Сергей Безруков решил поздравить своего сына с маленьким праздником - пятым месяцем рождения.
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Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
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Команда Зеленского считает, что решение о гражданстве РФ препятствует миру в Донбассе

Окружение победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского утверждает, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства жителями ряда украинских регионов «не способствует прекращению огня в Донбассе».
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Политика

В Раде требуют наказать Путина за помощь Донбассу

В Верховной раде потребовали наказать президента России Владимира Путина за указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
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Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
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Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
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Раскрыты характеристики российской ракеты для полетов на Луну

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ перед иностранной делегацией и представил ей характеристики российских ракет для полетов на Луну, соответствующее видео опубликовала пресс-служба госкорпорации.
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Наука

На Гавайях нашли на обрыве считавшийся полностью вымершим цветок

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Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
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Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Происшествия

В Китае 11 человек погибли в результате поломки лифта

Одиннадцать человек погибли, еще двое пострадали в результате поломки лифта на одной из строительных площадок города Хэншуй в северо-восточной китайской провинции Хэбэй, говорится в заявлении местного правительства.
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Путин отказался от требований граждан изменить пенсионную реформу

Решение о повышении пенсионного возраста должна принимать власть, а не простые граждане, заявил президент России Владимир Путин 24 апреля на заседании Совета законодателей РФ, сообщает ИА REGNUM.
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Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
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Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
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