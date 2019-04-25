Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осеньюLenta.ru вчера в 21:51

Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью «Известиям».

Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью

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