Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осеньюLenta.ru вчера в 21:51
Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью «Известиям».
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Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Целью минских соглашений дипломат назвал «не независимость Донбасса, а возвращение его в состав Украины, точнее, создание условий, при которых дончане и луганчане захотят вернуться на Украину».
Обновлено в 05:41
Общество
Власти Москвы решили отказаться от весенней покраски старых бордюров
Власти Москвы приняли решение больше не красить после зимы старые бордюры, написал в четверг в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 04:07
Политика
Кремль подготовил еще один указ о гражданстве для жителей Донбасса
В ближайшее время будет опубликован еще один указ, касающийся получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР, которые уже находятся на территории РФ.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.
Обновлено в 04:14
Политика
Медведев разрешил Силуанову взять одиннадцатого заместителя
Глава российского правительства Дмитрий Медведев разрешил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову взять еще одного заместителя, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Подводная лодка ЧФ «Старый Оскол» отправилась на ремонт
В настоящий момент корабль проходит Босфор и Дарданеллы. Подводные лодки проекта 06363 появились на Черноморском флоте в 2015 году.
Обновлено в 02:32
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Футбол
Салах не попал в символическую сборную сезона АПЛ
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала состав символической сборной сезона-2018/19 английской премьер-лиги.
Обновлено в 05:46
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Политика
США хотят сменить власть в Венесуэле руками Колумбии, сообщило ГРУ
Вашингтон планирует сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба вице-адмирал Игорь Костюков.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Москве нетрезвый мужчина застрял на рельсах
Сегодня около 9:00 пассажир провалился между поездом и платформой на Ярославском вокзале.
Обновлено в 06:08
Политика
Стартовал саммит Путина и Ким Чен Ына
«Совершенно секретно»: На острове Русский начался саммит президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:18
Экономика
Tesla отчиталась об убытке в $702 млн
Обновлено в 05:11
Происшествия
МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Обновлено в 04:41
Общество
Россиянам хотят запретить ввозить пармезан и хамон
Обновлено в 03:23
Политика
МИД РФ не сомневается в причастности ИГ к терактам на Шри-Ланке
Серия терактов на Шри-Ланке точно является делом рук международной группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ), заявили в российском МИДе.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе
Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что 24 апреля 55-летняя уроженка Липецка, которая прилетела из Бангкока, вместе с дочкой и внучкой потеряла сознание на телетрапе по пути в аэропорт.
Обновлено в 06:13
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено в 02:42
Происшествия
На западе Шри-Ланки прогремел новый взрыв
Обновлено в 00:45
Общество
Стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка»
Участникам акции напомнили, что к символике нужно относиться бережно, ведь это дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено 22 апреля в 11:10
Авто
Skoda представит новый кроссовер в июне
Обновлено в 05:04
Экономика
Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45%
Рекламная выручка компании увеличилась на 25% в сравнении с первым кварталом 2018 года, обогнав результаты другого крупного российского интернет-холдинга Mail.Ru Group, традиционно лидирующего в этом сегменте. рост последнего в первом квартале 2019 года составил 19,3%.
Обновлено в 06:25
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Нападающие Овечкин и Кузнецов и защитник Орлов получили вызов после того, как «Вашингтон» выбыл из борьбы за Кубок Стэнли, проиграв в первом раунде «Каролине».
Обновлено в 01:24
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Как продвигается строительство новой базы Каспийской флотилии
Обновлено вчера в 03:49
Политика
Президент Эстонии отвергла критику за встречу с Путиным
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Бритни Спирс из-за стресса худеет на глазах
Как известно, болезнь отца Бритни Спирс переживала очень тяжело.
Обновлено вчера в 18:29