Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осеньюLenta.ru вчера в 21:51
Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью «Известиям».
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Происшествия
На Шри-Ланке произошел новый взрыв
21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов.
Обновлено в 00:37
Политика
Китай прокомментировал встречу Путина и Ким Чен Ына
Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, комментируя переговоры главы РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, выразил надежду на то, что эта встреча поможет в продвижении урегулирования проблемы на Корейском полуострове.
Обновлено в 03:58
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей
Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.
Обновлено в 01:44
Политика
Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране
Верховная рада приняла закон об украинским языке, по которому его использование становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Обновлено в 04:23
Экономика
Tesla сообщила об убытке в $702 млн в первом квартале 2019 года
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:05
Интернет
Microsoft отказалась от политики регулярной смены паролей
Пользователям операционной системы Windows больше не придётся периодически менять пароли учётных записей.
Обновлено в 04:43
Путешествия
Туроператоры отчитались о турах за рубеж по 38 руб
Восемь туроператоров заявили цифры, согласно которым средняя стоимость зарубежных туров у них не превысила 1 тыс. руб. До сих пор в списке туроператоров с самыми дешевыми турами лидировали компании с Дальнего Востока.
Обновлено вчера в 23:30
Транспорт
Платная скоростная дорога Москва-Казань пройдет через Владимир
Трассу планируют построить к 2025 году, вопрос со строительством железнодорожной ветки пока остается открытым Платная скоростная автомобильная трасса "Москва - Нижний Новгород - Казань" пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач в Нижегородской области, Канаш в Чувашии и Шали в Татарстане.
Обновлено в 03:30
Спорт
Российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 03:24
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.
Обновлено в 03:36
Происшествия
На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое
При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.
Обновлено вчера в 23:08
Футбол
Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗО
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана Мамаева поделилась ожиданиями от 11-го заседания в Пресненскому суде города Москвы, передает Sport24.
Обновлено в 04:29
Авто
Уходя в прошлое, Mitsubishi Pajero попрощался спецверсией
Mitsubishi Pajero Final Edition для Японии Ровно год назад был прекращен выпуск короткобазных Pajero, и тогда же на немецкий рынок была поставлена ограниченная партия (1000 экз.) "прощальной" версии обеих модификаций, хотя длиннобазник еще оставался на конвейере.
Обновлено в 02:54
Наука
В Андах нашли окаменелых «химер» мелового периода
Обновлено в 02:43
Авто
Nissan отзывает в России кроссоверы Terrano из-за проблем с тормозами
Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Nissan Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено вчера в 03:36
Экономика
Квартальные прибыль и выручка Microsoft превысили прогнозы
Квартальная выручка Microsoft повысилась на 14%, до $30,571 млрд против $26,819 млрд годом ранее. Показатели превысили прогнозы аналитиков.
Обновлено в 04:47
Общество
Евгения Уваркина извинилась перед липчанами
В Липецке пропала 14-летняя девочка 2019-04-25 09:25:00 Общественность сразу за такое высказывание зацепилась и обвинила Уваркину в антисемитских воззрениях.
Обновлено в 02:38
Хоккей
В твиттере Кубка Стэнли попрощались с Овечкиным
Обновлено в 00:34
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
На станции метро «Фрунзенская» погибла 16-летняя девушка
Несовершеннолетняя москвичка упала под поезд на станции метро «Фрунзенская», девушка погибла, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Магаданской области в ДТП погибли три человека
ДТП произошло в четверг, 25 апреля, между поселками Уптар и Сокол. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.
Обновлено в 02:49
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за ее неудовлетворительного качества, говорится в письме оператора польского участка магистрального нефтепровода PERN.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Иркутске осудили убийц женщины-ювелира
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Ущерб от природных пожаров в Забайкалье составил 1 млрд рублей
Ущерб от природных пожаров, произошедших 19 и 20 апреля в Забайкальском крае, оценивается в 1 млрд рублей, сообщил врио губернатора Александр Осипов в четверг на совещании по ситуации с природными пожарами, которое проводит в Чите президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:38