Путешествия

Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осеньюLenta.ru вчера в 21:51

Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью «Известиям».
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Союз туроператоров назвал вероятные сроки возобновления чартеров в Египет

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Полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх могут возобновиться к октябрю

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Чартеры в Египет могут возобновить ближе к октябрю

Московский Комсомолецвчера в 18:52

Отдохнуть на курортах Египта россияне смогут уже этой осенью

Вести.Ruвчера в 18:39

В Российском союзе туриндустрии назвали возможную дату возобновления чартеров в Египет

ТАССвчера в 18:21

СМИ узнали сроки возобновления чартеров из России в Египет

РИА Новостивчера в 20:16

Чартеры в Египет могут возобновить в октябре

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Происшествия

На Шри-Ланке произошел новый взрыв

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов.
Обновлено в 00:37
Политика

Китай прокомментировал встречу Путина и Ким Чен Ына

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, комментируя переговоры главы РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, выразил надежду на то, что эта встреча поможет в продвижении урегулирования проблемы на Корейском полуострове.
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Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
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В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей

Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.
Обновлено в 01:44
Политика

Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране

Верховная рада приняла закон об украинским языке, по которому его использование становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
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Экономика

Tesla сообщила об убытке в $702 млн в первом квартале 2019 года

Обновлено вчера в 19:09
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:05
Интернет

Microsoft отказалась от политики регулярной смены паролей

Пользователям операционной системы Windows больше не придётся периодически менять пароли учётных записей.
Обновлено в 04:43
Путешествия

Туроператоры отчитались о турах за рубеж по 38 руб

Восемь туроператоров заявили цифры, согласно которым средняя стоимость зарубежных туров у них не превысила 1 тыс. руб. До сих пор в списке туроператоров с самыми дешевыми турами лидировали компании с Дальнего Востока.
Обновлено вчера в 23:30
Транспорт

Платная скоростная дорога Москва-Казань пройдет через Владимир

Трассу планируют построить к 2025 году, вопрос со строительством железнодорожной ветки пока остается открытым Платная скоростная автомобильная трасса "Москва - Нижний Новгород - Казань" пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач в Нижегородской области, Канаш в Чувашии и Шали в Татарстане.
Обновлено в 03:30
Спорт

Российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов

Обновлено в 03:24
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.
Обновлено в 03:36
Происшествия

На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое

При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.
Обновлено вчера в 23:08
Футбол

Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗО

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана Мамаева поделилась ожиданиями от 11-го заседания в Пресненскому суде города Москвы, передает Sport24.
Обновлено в 04:29
Авто

Уходя в прошлое, Mitsubishi Pajero попрощался спецверсией

Mitsubishi Pajero Final Edition для Японии Ровно год назад был прекращен выпуск короткобазных Pajero, и тогда же на немецкий рынок была поставлена ограниченная партия (1000 экз.) "прощальной" версии обеих модификаций, хотя длиннобазник еще оставался на конвейере.
Обновлено в 02:54
Наука

В Андах нашли окаменелых «химер» мелового периода

Обновлено в 02:43
Авто

Nissan отзывает в России кроссоверы Terrano из-за проблем с тормозами

Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Nissan Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено вчера в 03:36
Экономика

Квартальные прибыль и выручка Microsoft превысили прогнозы

Квартальная выручка Microsoft повысилась на 14%, до $30,571 млрд против $26,819 млрд годом ранее. Показатели превысили прогнозы аналитиков.
Обновлено в 04:47
Общество

Евгения Уваркина извинилась перед липчанами

В Липецке пропала 14-летняя девочка 2019-04-25 09:25:00 Общественность сразу за такое высказывание зацепилась и обвинила Уваркину в антисемитских воззрениях.
Обновлено в 02:38
Хоккей

В твиттере Кубка Стэнли попрощались с Овечкиным

Обновлено в 00:34
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

На станции метро «Фрунзенская» погибла 16-летняя девушка

Несовершеннолетняя москвичка упала под поезд на станции метро «Фрунзенская», девушка погибла, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Магаданской области в ДТП погибли три человека

ДТП произошло в четверг, 25 апреля, между поселками Уптар и Сокол. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.
Обновлено в 02:49
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за ее неудовлетворительного качества, говорится в письме оператора польского участка магистрального нефтепровода PERN.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Иркутске осудили убийц женщины-ювелира

Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Наука

Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин

Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Шоу-бизнес

У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс

Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

Ущерб от природных пожаров в Забайкалье составил 1 млрд рублей

Ущерб от природных пожаров, произошедших 19 и 20 апреля в Забайкальском крае, оценивается в 1 млрд рублей, сообщил врио губернатора Александр Осипов в четверг на совещании по ситуации с природными пожарами, которое проводит в Чите президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:38
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