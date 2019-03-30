Политика

Чапутова побеждает на выборах президента СловакииТАСС 17:54

Адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова побеждает на состоявшихся в субботу выборах президента республики. Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чапутова побеждает на выборах президента Словакии

Коммерсантъ18:57

Адвокат из города Пезинок Зузана Чапутова лидирует на президентских выборах в Словакии

Эхо Москвы19:07

В Словакии стартовал второй тур президентских выборов

Известия04:22

Президентом Словакии впервые станет женщина

РБК19:16

Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии

РИА Новости18:59

Марош Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии

ТАСС19:15

Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии

RT на русском19:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Происшествия

Брат Ким Чен Ына мог быть связан с напавшими на посольство в Мадриде

По данным издания, после смерти брата Ким Чен Ына представители организации вывезли его сына Ким Хан Соль.
Обновлено в 18:15
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Политика

Украина переходит на летнее время

Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2).
Обновлено в 18:41
Футбол

Месси повторил рекорд Касильяса в чемпионате Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд бывшего вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:50
Политика

На Украине сегодня пройдут президентские выборы

Основная борьба идет между тремя кандидатами – это действующий президент Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер Юлия Тимошенко и актер, сценарист и продюсер Владимир Зеленский.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

Обновлено в 10:07
Музыка

Maruv обокрали в украинском аэропорту

Обновлено в 18:50
Общество

Medya Günlüğü (Турция): затруднения с буквой «г» в русском языке (Medya Gunlugu)

Русские считают, что они отличаются от всех остальных и не похожи ни на одну другую страну или народ.
Обновлено в 18:10
Игры

Valve признала свою игру провальной и пообещала исправить ситуацию

Как стало известно, команда разработчиков планировала выпустить данный проект и обеспечить его серьезными обновлениями, но, как оказалось, план был провальный.
Обновлено в 01:08
Политика

Анджелина Джоли призвала женщин к участию в миротворчестве ООН

Обновлено вчера в 16:34
Политика

Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Экономика

Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено в 00:02
Общество

В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»

В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено в 18:30
Политика

Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Наука

Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

Обновлено 28 марта в 12:13
Хоккей

ЦСКА снова выиграл у СКА в полуфинале Кубка Гагарина

На первый матч пришли 11116 зрителей: столько ЦСКА еще не собирал.
Обновлено в 13:09
Футбол

«Спартак» победил «Ахмат» благодаря дублю Луиса Адриано

Обновлено в 11:35
Футбол

Геркус рассказал о причинах падения уровня чемпионата России

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями об уровне Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 16:45
Происшествия

Четырехлетний ребенок пострадал при нападении двух пум в Канаде

Обновлено в 15:13
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

В США оценили модернизацию российских подлодок «Акула»

Обновлено в 14:33
Общество

Пенсионер прославился в Сети, станцевав в центре города под битбокс

Пенсионер, станцевавший на улице под битбокс уличного музыканта, стал звездой Сети.
Обновлено в 18:51
Происшествия

Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео

ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа

Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
Обновлено в 18:45
Происшествия

В «Олимпийском» прокомментировали сообщения о пожаре

Сообщение о задымлении поступило в 18.50 по мск, очаг был оперативно устранен.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Обновлено в 13:07
Единоборства

Прайс нокаутировал Кэша Али и получил укус от соперника

Обновлено в 17:00
Общество

Развивать Челны пригласили архитекторов-студентов

Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Французские СМИ объяснили успех России в Сирии

Французский эксперт Ролан Ломбарди в авторской статье для Kapitalis рассказал о качественно проработанной стратегии России, позволившей ей одержать победу в Сирии и вернуться на международную арену в качестве одного из лидеров.
Обновлено в 12:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное