Политика
Чапутова побеждает на выборах президента СловакииТАСС 17:54
Адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова побеждает на состоявшихся в субботу выборах президента республики. Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Происшествия
Брат Ким Чен Ына мог быть связан с напавшими на посольство в Мадриде
По данным издания, после смерти брата Ким Чен Ына представители организации вывезли его сына Ким Хан Соль.
Обновлено в 18:15
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Политика
Украина переходит на летнее время
Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2).
Обновлено в 18:41
Футбол
Месси повторил рекорд Касильяса в чемпионате Испании
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд бывшего вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:50
Политика
На Украине сегодня пройдут президентские выборы
Основная борьба идет между тремя кандидатами – это действующий президент Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер Юлия Тимошенко и актер, сценарист и продюсер Владимир Зеленский.
Обновлено в 17:00
Музыка
Maruv обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 18:50
Общество
Medya Günlüğü (Турция): затруднения с буквой «г» в русском языке (Medya Gunlugu)
Русские считают, что они отличаются от всех остальных и не похожи ни на одну другую страну или народ.
Обновлено в 18:10
Игры
Valve признала свою игру провальной и пообещала исправить ситуацию
Как стало известно, команда разработчиков планировала выпустить данный проект и обеспечить его серьезными обновлениями, но, как оказалось, план был провальный.
Обновлено в 01:08
Политика
Анджелина Джоли призвала женщин к участию в миротворчестве ООН
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Экономика
Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено в 00:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»
В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено в 18:30
Политика
Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Хоккей
ЦСКА снова выиграл у СКА в полуфинале Кубка Гагарина
На первый матч пришли 11116 зрителей: столько ЦСКА еще не собирал.
Обновлено в 13:09
Футбол
«Спартак» победил «Ахмат» благодаря дублю Луиса Адриано
Обновлено в 11:35
Футбол
Геркус рассказал о причинах падения уровня чемпионата России
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями об уровне Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 16:45
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
В США оценили модернизацию российских подлодок «Акула»
Обновлено в 14:33
Общество
Пенсионер прославился в Сети, станцевав в центре города под битбокс
Пенсионер, станцевавший на улице под битбокс уличного музыканта, стал звездой Сети.
Обновлено в 18:51
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео
ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа
Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
Обновлено в 18:45
Происшествия
В «Олимпийском» прокомментировали сообщения о пожаре
Сообщение о задымлении поступило в 18.50 по мск, очаг был оперативно устранен.
Обновлено в 13:58
Единоборства
Прайс нокаутировал Кэша Али и получил укус от соперника
Обновлено в 17:00
Общество
Развивать Челны пригласили архитекторов-студентов
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Французские СМИ объяснили успех России в Сирии
Французский эксперт Ролан Ломбарди в авторской статье для Kapitalis рассказал о качественно проработанной стратегии России, позволившей ей одержать победу в Сирии и вернуться на международную арену в качестве одного из лидеров.
Обновлено в 12:01