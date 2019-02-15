Экономика
Чапаевск станет территорией опережающего развитияТерра 09:45
Власти ожидают, что создание ТОР позволит к 2027 году диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего завода «Промсинтез», привлечь почти 5 млрд рублей инвестиций. Напомним, в Самарской области уже есть территория опережающего социально-экономического развития.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 19:28, Ашберн
Происшествия
Устроивший стрельбу в штате Иллинойс задержан
Устроивший стрельбу в городе Аврора в штате Иллинойс в США задержан, сообщает NBC.
Обновлено в 16:42
Экономика
Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом.
Обновлено в 17:06
Происшествия
Основатель Baring Vostok отрицает причастность к хищению
Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был задержан в Москве, отрицает свою причастность к мошенничеству на 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Политика
Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США
"Президент подписывает декларацию о национальном режиме ЧП в связи с угрозой безопасности государства и гуманитарным кризисом на южной границе", — написала Сандерс.
Обновлено в 11:51
Политика
Народная артистка СССР призвала украинцев «изолироваться» от россиян
Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева в интервью изданию ZIK раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев изолироваться от них.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии
Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».
Обновлено в 07:34
Происшествия
Трехлетняя девочка из России упала с третьего этажа на Тенерифе
Трехлетняя российская девочка упала с третьего этажа на курорте Пуэрто-де-Сантьяго на испанском острове Тенерифе и погибла.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие
Опубликованы кадры испытаний экспортного варианта танка Т-90С
Видео с испытаний нового танка Т-90МС опубликовал производитель «Уралвагонзавод».
Обновлено в 18:46
Политика
Скончался бывший вице-спикер Госдумы Михаил Юрьев
В возрасте 59 лет сегодня, 15 февраля, скончался Михаил Юрьев — депутат Государственной думы от партии «Яблоко» в период с 1995 по 1999 год.
Обновлено в 15:28
Транспорт
Минтранс поддержал идею ужесточения наказания за превышение скорости
«Минтранс поддерживает установление административного штрафа в размере 500 рублей за превышение скорости движения на величину от 10 до 20 км/ч», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:55
Экономика
Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
Обновлено в 04:06
Политика
Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго
Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран.
Обновлено в 11:17
Экономика
Сбербанк предупредил о новых технологиях мошенников
В январе Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.
Обновлено в 14:22
Хоккей
Овечкин назвал главный гол в своей карьере
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью "СЭ" отметил, что самые важные голы для него пришлись на матчи за сборную России.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Появилось видео начала массовой драки со стрельбой в Москве
Очевидцы массовой драки со стрельбой у кафе, которая произошла у кафе "Неолит" на юго-востоке Москвы, сняли начало конфликта на видео.
Обновлено в 06:28
Общество
Водителей-рифмоплётов лишают автономеров в США
У русскоязычных автовладельцев в США начали изымать автономера.
Обновлено в 05:00
Экономика
Перечень российских моногородов будет пересмотрен весной 2019 года
Есть вероятность, что часть муниципалитетов выйдут из этого перечня, сообщила в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Фонда развития моногородов (Моногорода.РФ) Ирина Макиева.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Насвай мог стать причиной заражения ульяновских суворовцев паразитами
Не исключено, что ульяновские суворовцы заразились эхинококкозом через употребление этого вида наркотика.
Обновлено 13 февраля в 20:18
Армия и оружие
Столтенберг: Россия и США не смогли договориться по ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встреча с российским главой МИД Сергеем Лавровым не помогла сблизить позиции стран по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.
Обновлено в 11:27
Политика
В США допустили введение санкций из-за «Северного потока — 2»
12 января посол Соединенных Штатов в Берлине Ричард Гренелл разослал письма нескольким немецким компаниям с угрозой санкций из-за «Северного потока — 2» и предложил им «задуматься о репутации и своем будущем».
Обновлено в 18:23
Армия и оружие
Пентагон планирует создать буферную зону на северо-востоке Сирии
Военное ведомство США разрабатывает план по созданию буферной зоны на северо-востоке Сирии с участием стран Европы, сообщает Washington Post.
Обновлено в 19:00
Происшествия
СМИ узнали про дело о домогательствах посланника папы римского
Посланника Ватикана в Париже, архиепископа Луиджи Вентуру подозревают в сексуальных домогательствах, парижская прокуратура начала расследование, сообщают AFP и CNN со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:22
Политика
Порошенко просит ЕС ввести против России «азовский пакет» санкций
Президент Украины Петр Порошенко попросил представителя Европейского союза по проблеме Brexit Мишеля Барнье поддержать введение в ЕС нового пакета «азовских санкций» против Российской Федерации.
Обновлено в 15:59
Политика
Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцев
В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.
Обновлено в 08:33
Общество
Оскандалившаяся экс-чиновница Глацких с шиком отпраздновала 30-летие
Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что «государство не просило» рожать детей, с шиком отпраздновала 30-летие.
Обновлено в 15:46
Общество
В Санкт-Петербурге скончался театральный художник Виктор Григорьев
В Петербурге скончался театральный художник Виктор Григорьев на 54-м году жизни, сообщает пресс-служба открытой киностудии «Лендок».
Обновлено в 17:07
Происшествия
Обвиненного в двойном убийстве российского депутата отпустили
Депутат городской думы Иркутска Александр Панько, обвиняемый в двойном убийстве членов преступной группировки «Ключевские», сообщил о закрытии уголовного дела против него.
Обновлено в 04:59