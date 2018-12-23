Футбол
Сообщается, что защитник "Анжи" Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского клуба. В услугах 26-летнего футболиста в данный момент заинтересованы следующие клубы РПЛ: «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов».
Soccer.ru03:52
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», защитник сборной Венесуэлы Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского «Анжи». В услугах 26-летнего венесуэльского футболиста заинтересованы такие клубы Российской Премьер-Лиги, как «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов».Чемпионат03:36
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