Футбол
Сообщается, что защитник "Анжи" Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского клуба. В услугах 26-летнего футболиста в данный момент заинтересованы следующие клубы РПЛ: «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов».
Soccer.ru03:52
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», защитник сборной Венесуэлы Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского «Анжи». В услугах 26-летнего венесуэльского футболиста заинтересованы такие клубы Российской Премьер-Лиги, как «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов».Чемпионат03:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
Футбол
Дзюба вошел в топ-100 лучших игроков года
Авторитетное испанское издание Marca составило список ста лучших футболистов 2018 года.
Обновлено в 09:45
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников «Бутырки»
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев проведут футбольный матч против сотрудников "Бутырки" – СИЗО, в котором они сейчас находятся.
Обновлено в 08:18
Футбол
«Валенсия» обыграла «Уэску», Черышев отдал голевую передачу
"Валенсия" выиграла матч 17-го тура чемпионата Испании против "Уэски" (2:1). В составе хозяев на 25-й минуте отличился Даниэль Парехо.
Обновлено в 07:52
Футбол
Маркизио посетил матч «Ювентуса» и поблагодарил фанатов
Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Рома" (1:0). Хавбек - воспитанник туринцев, провел в их составе всю профессиональную карьеру с 2006 по 2018 год (с перерывом на годичную аренду в "Эмполи"), а к петербуржцам присоединился этим летом.
Обновлено в 08:43
Футбол
«Интер» объявил об отстранении Наингголана
Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан отстранён от футбольной деятельности по дисциплинарным причинам.
Обновлено в 08:27
Футбол
Капитана ФК «ПСЖ» обворовали прямо во время матча
Капитан французского ФК "Пари-Сен-Жермен" Тиаго Силвы стал жертвой грабителей прямо во время футбольного матча.
Обновлено в 09:56
Футбол
Вадим Васильев: «„Монако“ не заслужил такой ситуации»
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев остался разочарован поражением команды в матче 19-го тура французской лиги 1 от «Генгама» (0:2). — Кризис серьезный.
Обновлено в 03:14
Футбол
Погба поблагодарил Моуринью за трофеи
Французский футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поблагодарил ушедшего в отставку тренера Жозе Моуринью.
Обновлено в 07:16
Футбол
Васин: «Гинер на поле был бы свободным художником, типа Месси»
Месси, — сказал Васин в интервью клубному телевидению.
Обновлено в 09:34
Футбол
Серхио Рамос не смог объяснить свист фанатов «Реала» в свой адрес
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал матч с эмиратским "Аль-Айном" в рамках финала клубного чемпионата мира, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:22
Футбол
Рабьо получит от «Барселоны» 10 млн евро в качестве подписного бонуса
В качестве подписного бонуса Рабьо получит от "блаугранас" 10 млн евро.
Обновлено в 06:43
Футбол
Мбаппе предсказали превзойти Роналду
Спортивный директор «Лилля» Луис Кампос выразил мнение, что нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе может превзойти по достижениям форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:17
Футбол
«Байер» огласил имя нового главного тренера команды
Петер Бош назначен на пост главного тренера леверкузенского «Байера», сообщает пресс-служба немецкой команды.
Обновлено в 06:47
Футбол
Сульшер хочет видеть Джошуа Кинга в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет видеть в своей команде нападающего «Борнмута» Джошуа Кинга.
Обновлено в 09:21
Футбол
Ufenok77 вышел в финал чемпионата России по интерактивному футболу
Определился первый финалист чемпионата России по FIFA 19. Им стал Роберт Ufenok77 Фахретдинов.
Обновлено в 07:32