Как стало известно «Чемпионату», защитник сборной Венесуэлы Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского «Анжи». В услугах 26-летнего венесуэльского футболиста заинтересованы такие клубы Российской Премьер-Лиги, как «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов».

с чего всё началось

Сообщается, что защитник "Анжи" Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского клуба. В услугах 26-летнего футболиста в данный момент заинтересованы следующие клубы РПЛ: «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов».

Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи»

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