Футбол

Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи»
Soccer.ru
03:52

Сообщается, что защитник "Анжи" Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского клуба. В услугах 26-летнего футболиста в данный момент заинтересованы следующие клубы РПЛ: «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов».
Soccer.ru03:52
с чего всё началось

Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи» и может перейти в другой клуб РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», защитник сборной Венесуэлы Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского «Анжи». В услугах 26-летнего венесуэльского футболиста заинтересованы такие клубы Российской Премьер-Лиги, как «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов».
Чемпионат03:36

Подробнее о событии

Чансельор, на выход! Почему игрок «Анжи» может пригодиться клубам РПЛ

Sport.ru07:59

СМИ: Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи»

Матч ТВ03:59

СМИ: Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи»

Sportbox.RU03:59

Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи»

Soccer.ru03:52

Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи» и может перейти в другой клуб РПЛ

Чемпионат03:36

СМИ: Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи»

Sport24.ru04:22

Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи». Им интересуются «Крылья», «Урал» и «Оренбург»

Sports.ru04:10
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Венесуэльский футболист, защитник клуба «Анжи» и сборной Венесуэлы.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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