Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны ЛуныВести.Ruвчера в 04:25
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Вести.Ruвчера в 04:25
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Происшествия
СКР предъявил обвинение бывшему министру финансов Подмосковья
Следователи Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) предъявили обвинение бывшему первому заместителя председателя правительства—министру финансов Московской области Алексею Кузнецову.
Обновлено в 04:35
Космос
Сверхтяжелая российская ракета получила название «Енисей»
Сверхтяжелая российская ракета-носитель, первый полет которой должен состояться в 2028 году с космодрома Восточный, получила официальное название "Енисей".
Обновлено в 03:00
Политика
В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией
Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.
Обновлено вчера в 22:48
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия
В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома
Началось прощание с погибшими при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 02:54
Финансы
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро
Курс доллара по состоянию на 10:05 по мск опустился на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня и составил 69,49 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:42
Общество
Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»
Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити».
Обновлено в 03:36
Происшествия
Из-под завалов в Магнитогорске спасли шесть животных
Спасатели рассказали, что под завалами обрушенного в Магнитогорске дома нашли живыми пять кошек и собаку.
Обновлено в 02:30
Общество
Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана
Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".
Обновлено в 00:17
Теннис
Шарапова не смогла закончить матч с Соболенко из-за травмы
В китайском Шэньчжэне на турнире Женской теннисной ассоциации досрочно завершился четвертьфинальный поединок между россиянкой Марией Шараповой и Ариной Соболенко из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Хоккей
Овечкин 14-й раз подряд забросил 30 шайб в сезоне НХЛ
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне и в 14-й раз подряд достиг данной отметки в одном регулярном чемпионате.
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Медведев утвердил план реализации стратегии национальной политики
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации в 2019-2021 годах стратегии государственной национальной политики, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Обновлено в 02:46
Политика
Польская православная церковь отказалась признать новую на Украине
Митрополит Варшавский и всей Польши Савва направил письмо Константинопольскому патриарху, в котором заявил об отказе признавать недавно созданную на Украине церковь.
Обновлено вчера в 13:36
Гаджеты
Первый складной смартфон от Xiaomi с гибким экраном попал на видео
Обновлено в 00:32
Происшествия
Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде
Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Задержанный в России американец оказался также британским подданным
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ в Москве по обвинению в шпионаже бывший морской пехотинец армии США Пол Уилан является также подданным Великобритании, пишет издание The Times.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Опознаны тела всех погибших при обрушении в Магнитогорске
Все 39 погибших в результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске опознаны, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
В ФРГ у офиса партии «Альтернатива для Германии» произошел взрыв
Обновлено в 02:47
Политика
В интернет попали личные данные сотен немецких политиков, сообщили СМИ
Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, сообщает в пятницу радиостанция rbb Inforadio.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена
В Магнитогорске завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения перекрытий одного их подъездов 10-этажного жилого дома.
Обновлено вчера в 09:42
Космос
Зонд New Horizons прислал снимки астероида Ultima Thule
Через полчаса после сближения зонда New Horizons с астероидом Ultima Thule были сделаны первые фотографии поверхности космического объекта.
Обновлено вчера в 02:15
Происшествия
Убийство сотрудника охраны Петра Порошенко попало на видео
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
Офисное здание частично обрушилось в Новочеркасске
Стена четырехэтажного офисного здания обрушилась в Новочеркасске.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
В Крыму несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды
«Без электроснабжения остаются 19 населенных пунктов, из них 8 – частично (свыше шести тысяч абонентов)», — указывает «Крымэнерго».
Обновлено в 04:11
Экономика
Госдолг США вырос на $2 трлн при Трампе
Государственный долг США к концу 2018 года увеличился до $21,9 трлн, показав рост в $2 трлн с начала 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
Пожар на рынке в Пятигорске потушен
Пожар в торговом павильоне на Верхнем рынке в Пятигорске потушен, площадь возгорания составила более 900 км. метров.
Обновлено в 03:48
Политика
Владимир Путин поздравил Зураба Церетели с 85-летием
Президент России Владимир Путин поздравил скульптора, президента Российской академии художеств, народного художника СССР Зураба Церетели с 85-летним юбилеем.
Обновлено в 04:08
Политика
В Госдуме предложили провести ревизию автомобилей со спецсигналами
Депутат напомнил, что для крупных городов России времени "начала нулевых" была проблема огромного количества машин с проблесковыми маячками.
Обновлено в 01:59
Здоровье
Названа самая простая и полезная диета на 2019 год
Диетологи оценили более 40 популярных режимов питания и практически единогласно поставили на первое место средиземноморскую диету, порекомендовав в 2019 году придерживаться соответствующего рациона.
Обновлено вчера в 06:21