Космос

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Вести.Ru
04:25

Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Вести.Ru04:25

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Опубликовано первое фото с обратной стороны Луны

Lenta.ru05:55

Китайский аппарат «Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

РИА Новости06:19

Китайский космический аппарат прислал первый снимок с обратной стороны Луны

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Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

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