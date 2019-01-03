Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

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