Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны ЛуныВести.Ru04:25
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Вести.Ru04:25
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