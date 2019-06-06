Чаловым заинтересовались в «Монако», «Севилье» и «Арсенале»Матч ТВ 08:21

с чего всё началось

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов попал в поле зрения трех иностранных клубов. Как сообщает источник, в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы в «Арсенале», «Севилье» и «Монако».

Спорт день за днем

Чаловым заинтересовались в «Монако», «Севилье» и «Арсенале»

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