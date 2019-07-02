Футбол

Чаловым интересуются «Лацио» и «Валенсия»Чемпионат 06:55

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов может сменить команду в текущее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, в услугах 21-летнего нападающего «армейцев» заинтересованы «Лацио» и «Валенсия». Трансфер россиянина оценивается в € 20 млн.
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«Лацио» хочет перехватить Чалова у «Валенсии», предложив ЦСКА 20 млн евро

Советский спорт06:48

Источник: «Лацио» может купить Чалова летом

Спорт-Экспресс06:45

«Лацио» и «Валенсия» хотят купить нападающего ЦСКА Чалова

Sport24.ru06:24

TMW: «Валенсия» и «Лацио» интересуются Чаловым

Sports.ru07:23

«Лацио» и «Валенсия» проявляют интерес к Чалову

РИА Новости06:51

СМИ: «Лацио» и «Валенсия» заинтересованы в приобретении Чалова

Матч ТВ09:44

Варга: переговоров с «Лацио» и «Валенсией» по Чалову не вели

Чемпионат07:14
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:04, Вашингтон
Происшествия

При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

Четырнадцать российских моряков-подводников погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 09:39
Политика

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Политика

Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

Обновлено в 08:40
Политика

В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе началось во вторник в Минске, сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.
Обновлено в 07:31
Общество

Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков

Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
Обновлено в 06:31
Авто

Составлен рейтинг кроссоверов с лучшей остаточной стоимостью

В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

У Николая Баскова скончался отец

Обновлено вчера в 09:38
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Авто

Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В Боливии распространяется неизвестный смертельный вирус

Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать.
Обновлено в 10:47
Политика

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Транспорт

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию

Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля.
Обновлено в 02:19
Политика

«ЕР» клеила свой логотип на собранную жителями гумпомощь для Иркутска

Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Пугачеву довезли к поезду на машине по перрону московского вокзала

Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, подъехав к вагону поезда одного из столичных железнодорожных вокзалов на автомобиле.
Обновлено вчера в 08:07
Общество

Центр современного искусства передадут Пушкинскому музею до 2019 года

Министерство культуры передаст Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в ведение ГМИИ имени Пушкина до конца текущего года, сообщил во вторник, 2 июля, глава ведомства Владимир Мединский.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
Обновлено в 08:39
Политика

Медведев предложил уголовное наказание за срыв торгов по нацпроектам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам предложил ввести уголовную ответственность за демпинг и срыв торгов в ходе реализации нацпроектов.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Происшествия

В Афинах россиянка скончалась от инсульта

Туристка из Башкирии скончалась в отеле в Афинах от инсульта.
Обновлено в 10:44
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз России 2019 года

Фото: Global Look Press © CHROMORANGE / A. Shalamov Издание Forbes опубликовало рейтинг самых выгодных франшиз России 2019 года.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского

В Саратове житель Кемеровской области подозревается в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

В Подмосковье приземлился самолет ВВС США

В Подмосковье для очередного наблюдательного полета в рамках Договора по открытому небу прибыл самолет ВВС США, сообщают СМИ со ссылкой на источник.
Обновлено в 09:30
Хоккей

Панарин стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» с рекордной зарплатой

Обновлено вчера в 23:26
Политика

ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 08:37
Экономика

Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду

"В части мер, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды, Роспотребнадзором подготовлено и направлено в Минпромторг предложение по введению маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды", - говорится в документах.
Обновлено в 08:44
Экономика

Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России

Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено вчера в 09:43
Общество

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено в 08:33
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