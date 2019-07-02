Футбол
Чаловым интересуются «Лацио» и «Валенсия»Чемпионат 06:55
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов может сменить команду в текущее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, в услугах 21-летнего нападающего «армейцев» заинтересованы «Лацио» и «Валенсия». Трансфер россиянина оценивается в € 20 млн.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:04, Вашингтон
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Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Афинах россиянка скончалась от инсульта
Туристка из Башкирии скончалась в отеле в Афинах от инсульта.
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Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз России 2019 года
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В Саратове житель Кемеровской области подозревается в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
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Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.
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Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
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Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
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