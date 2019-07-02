Футбол
Чаловым интересуются «Лацио» и «Валенсия»Чемпионат 06:55
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов может сменить команду в текущее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, в услугах 21-летнего нападающего «армейцев» заинтересованы «Лацио» и «Валенсия». Трансфер россиянина оценивается в € 20 млн.
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Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
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В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
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Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
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Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
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В Ростовской области выясняют обстоятельства гибели двух несовершеннолетних детей.
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Дело Голунова передали в Следственный комитет
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Обновлено вчера в 15:12
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Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Обновлено в 08:18
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Обновлено вчера в 16:16
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Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
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Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем
Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.
Обновлено в 07:33
Футбол
Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины
Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Военные обеспечат пострадавших в Иркутской области питьевой водой
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Шария зарегистрировали кандидатом на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во исполнение решения суда зарегистрировала украинского журналиста и видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду, сообщает во вторник агентство УНИАН.
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Авто
Mitsubishi L200 вошел в тройку лидеров марки в России
На втором месте находится внедорожник Mitsubishi Pajero Sport (353 авто), а замыкает тройку лидеров пикап Mitsubishi L200 (221 ед.).
Обновлено в 09:26
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились
Обновлено вчера в 00:45
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала оговорку лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.
Обновлено вчера в 20:15
Гаджеты
Камерофоны Xiaomi CC9 и CC9e окажутся дешевле, чем ожидалось
Судя по данным, которые опубликовал инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma), Xiaomi CC9 может оказаться гораздо дешевле, чем ожидалось.
Обновлено в 01:13
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Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета
Обновлено вчера в 14:26
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2 июля состоится полное солнечное затмение
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Орбакайте и Киркоров с детьми побывали в Диснейленде
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Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Происшествия
ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
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Интернет
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«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а блоки с информацией от связанных с компанией сервисов («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 09:05
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Ксения Собчак и Максим Виторган проводят отпуск вместе с сыном
В своем микроблоге Максим Виторган разместил видеоролик, где Ксения Собчак вместе с малышом катается на детской горке.
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Политика
Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19