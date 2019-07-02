Футбол

Чаловым интересуются «Лацио» и «Валенсия»Чемпионат 06:55

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов может сменить команду в текущее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, в услугах 21-летнего нападающего «армейцев» заинтересованы «Лацио» и «Валенсия». Трансфер россиянина оценивается в € 20 млн.
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«Лацио» хочет перехватить Чалова у «Валенсии», предложив ЦСКА 20 млн евро

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Варга: переговоров с «Лацио» и «Валенсией» по Чалову не вели

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В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
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Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
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Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
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В Ростовской области утонули два ребенка

В Ростовской области выясняют обстоятельства гибели двух несовершеннолетних детей.
Обновлено в 08:54
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Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.
Обновлено вчера в 15:12
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Красноярский губернатор извинился за резкие слова

Обновлено в 08:18
Энергетика

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Обновлено вчера в 16:16
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Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
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Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем

Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.
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Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
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Обновлено вчера в 22:48
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Шария зарегистрировали кандидатом на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во исполнение решения суда зарегистрировала украинского журналиста и видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду, сообщает во вторник агентство УНИАН.
Обновлено в 09:07
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Под Воронежем чудом выжил мужчина, упавший в мазутную реку

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На втором месте находится внедорожник Mitsubishi Pajero Sport (353 авто), а замыкает тройку лидеров пикап Mitsubishi L200 (221 ед.).
Обновлено в 09:26
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Правила продажи молочных продуктов изменились

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Захарова отреагировала на слова Вакарчука о российском Крыме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала оговорку лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.
Обновлено вчера в 20:15
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Камерофоны Xiaomi CC9 и CC9e окажутся дешевле, чем ожидалось

Судя по данным, которые опубликовал инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma), Xiaomi CC9 может оказаться гораздо дешевле, чем ожидалось.
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Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета

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