Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Фёдор Чалов получил удар локтем в лицо от защитника "Сочи". У форварда армейцев оказался разбит нос, а лицо залило кровью, из-за чего ему пришлось на некоторое время покинуть поле.

Чалову в кровь разбили лицо в матче с «Сочи»

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