Футбол
«Лацио» и «Валенсия» проявляют интерес к ЧаловуРИА Новости 06:51
Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов входит в сферу интересов испанской "Валенсии" и итальянского "Лацио", сообщает tuttomercatoweb.com.
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Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
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Обновлено 29 июня в 16:16
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Генеральная прокуратура России выступила с предложением установить административную ответственность за эксплуатацию установленных с нарушениями камер фотовидеофиксации на дорогах.
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Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России
Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.
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Происшествия
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В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
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Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета
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Число погибших при паводке в Иркутской области возросло до 12 человек
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Тагильские «соседи» вора Сахно из ИК-12 перепели Metallica
Осужденные Денис Поларшинов и Евгений Кудрин перепели песню группы Metallica «Mama Said» в русскоязычной манере.
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ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом в депутаты Рады
Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Верховной рады журналиста и видеоблогера Анатолия Шария.
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Общество
ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро
Обща сумма компенсаций, которые ЕСПЧ присудил истцам, составила 75 тысяч евро.
Обновлено в 06:54
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«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Футбол
Transfermarkt: Кварацхелия продолжит карьеру в «Рубине»
Хвича Кварацхелия перешел в «Рубин». Об этом сообщает российская версия портала Transfermarkt.
Обновлено в 03:00
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Меган Маркл выбросила новый ковер
Меган Маркл и принц Гарри приказали выбросить роскошный ковер спустя всего несколько дней после того, как его положили.
Обновлено в 07:31
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Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Энергетика
Михельсон допустил участие японской MOL в проектах перевалки СПГ
НОВАТЭК рассматривает возможность участия японской MOL (Mitsui O.S.K. Lines) в проекте строительства терминала по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманске.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Екатеринбурге на Уралмаше прозвучали выстрелы. Убит молодой мужчина
По словам очевидцев, разместивших анонимный пост в паблике «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», двое молодых людей двумя выстрелами застрелили молодого мужчину.
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Транспорт
В Краснодаре повысится стоимость проезда в общественном транспорте
На брифинге в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управления 2 июля обсудили новую стоимость проезда в общественном транспорте города.
Обновлено в 07:21
Авто
В России появится Changan CS35 Plus китайского производства
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Общество
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2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
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Названы самые популярные модели авто на Дальнем Востоке
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Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 06:42
Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
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Политика
В Госдуме призвали красноярского губернатора ответить за свои слова
Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за свои грубые слова в адрес местной жительницы.
Обновлено в 04:46