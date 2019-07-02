Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов входит в сферу интересов испанской "Валенсии" и итальянского "Лацио", сообщает tuttomercatoweb.com.

«Лацио» и «Валенсия» проявляют интерес к Чалову

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