Футбол

«Лацио» и «Валенсия» проявляют интерес к ЧаловуРИА Новости 06:51

Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов входит в сферу интересов испанской "Валенсии" и итальянского "Лацио", сообщает tuttomercatoweb.com.
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