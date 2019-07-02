Футбол

Чалова хотят купить «Лацио» и «Валенсия»Нева Спорт 06:35

Молодой и перспективный футболист ЦСКА Федор Чалов приглянулся сразу двум топ-клубам Европы. По данным итальянского портала Tuttomercatoweb, Чалова уже этим летом планирует приобрести «Лацио». В борьбу за форварда при этом намерена вступить и «Валенсия».
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