Молодой и перспективный футболист ЦСКА Федор Чалов приглянулся сразу двум топ-клубам Европы. По данным итальянского портала Tuttomercatoweb, Чалова уже этим летом планирует приобрести «Лацио». В борьбу за форварда при этом намерена вступить и «Валенсия».

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