Футбол

Чалов: заслуженно обыграли «Локомотив»РИА Новости 15:18

ЦСКА — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Кристиян Бистрович
4′
Виктор Васин
Звонимир Шарлия
33′
Хердюр Магнуссен
39′
Федор Чалов
42′
Кристиян Бистрович
Кирилл Набабкин
46′
48′
Гжегож Крыховяк
56′
Дмитрий Живоглядов
Федор Смолов
Игорь Дивеев
58′
Звонимир Шарлия
74′
83′
Рифат Жемалетдинов
Роман Тугарев
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
84′
90′
Ведран Чорлука
Футболисты ЦСКА заслуженно обыграли "Локомотив" в московском дерби в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил форвард армейцев Федор Чалов.
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