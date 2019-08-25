Футбол

Чалов: забитый мяч головой — ответ Дивееву, который меня подкалывалЧемпионат 12:38

ЦСКА — Ахмат
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Кирилл Набабкин
Звонимир Шарлия
17′
32′
Олег Иванов
Хердюр Магнуссен
34′
41′
Евгений Харин
Марио Фернандес
43′
Константин Кучаев
52′
62′
Андрей Семенов
62′
Вилкер Анхель
Звонимир Шарлия
62′
Федор Чалов
66′
69′
Одисе Роши
Аблай Мбенг
Никола Власич
73′
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
81′
Иван Обляков
Наир Тикнизян
89′
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" (3:0). В игре с грозненской командой 21-летний нападающий "армейцев" отметился забитым мячом и результативной передачей.
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